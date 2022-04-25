Bakan Bilgin: İşsizlik sigortası ödemeleri 29 Nisan'da - Haberler

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Bakan Bilgin: İşsizlik sigortası ödemeleri 29 Nisan'da

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Bilgin: İşsizlik sigortası ödemeleri 29 Nisan'da

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı yazılı açıklamada, "5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır" dedi.Bakan Bilgin ayrıca ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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