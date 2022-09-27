Bakan Bilgin: "(EYT) Aralıkta basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan... Güncel Haberler Bakan Bilgin: "(EYT) Aralıkta basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra Meclis'e intikal ettiririz." Bakan Bilgin: "(EYT) Aralıkta basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra Meclis'e intikal ettiririz." Güncel Kaynak: AA / Ali Kemal Akan EYT Güncel Haberler

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