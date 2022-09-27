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Bakan Bilgin: "(EYT) Aralıkta basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan...

Güncel Haberler

Bakan Bilgin: '(EYT) Aralıkta basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan...

Bakan Bilgin: "(EYT) Aralıkta basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra Meclis'e intikal ettiririz."

Bakan Bilgin: "(EYT) Aralıkta basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra Meclis'e intikal ettiririz."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

EYT Güncel Haberler

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