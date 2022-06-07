Bakan Bilgin'den Ek Gösterge Açıklaması: "Yaklaşık Maaşlarında Bin 300 Lira ile Bin 400 Arasında Bir Değişim Oldu Ama O Bugünkü Rakamlarla" - Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün açıklanan 600 ek gösterge artışı için, "3000'den 3600'e geçenler ne kazandı onu söyleyeyim; yaklaşık maaşlarında bin 300 lira ile bin 400 arasında bir değişim oldu ama o bugünkü rakamlarla" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam duyurduğu 600 ek gösterge açıklamasını TRT'de değerlendirdi. Bakan Bilgin, televizyonda şöyle konuştu:

"BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE OLDUĞU İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ÇALIŞMA DİYORUM"

Biz çalışmamızı ilerletince bu meslek grubu dışında kalan ama kamudaki fonksiyonel hiyerarşiyi bozan durumlar var. Onları da ortadan kaldıracak bir düzenleme teklifimizi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettim. Bütün kamu çalışanları yani 5 milyon 300 bin civarında çalışan ve emeklileri kapsayan bir düzenleme yaptık. Lise mezunu ve ortaokulu mezunu dahil 600 puan verdik. Dolayısıyla hiçbir sendikanın, hiç kimsenin talep etmediği bir düzenleme yaptık. Beklentilerinin üzerinde olduğu için devrim niteliğinde bir çalışma diyorum. Çalışanların muhtelif temsilcileri var dernekler, sendikalar falan onlardan böyle bir talep gelmemişti. Çoğundan gelmemişti diyelim… İnanıyorum ki Türkiye'nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak, rahat edecek. Diyecek ki, 'devletim beni düşünüyor.'

"YAKLAŞIK MAAŞLARINDA BİN 300 LİRA İLE BİN 400 ARASINDA BİR DEĞİŞİM OLDU, AMA O BUGÜNKÜ RAKAMLARLA…"

Bugün kamuda çalışan, daha önce sıfır ek göstergesi olan yurttaşlarımız da çalışanlarımız da 600 ek puan aldılar. Bunların her birisinin bir karşılığı var; ama ben özellikle 3600 için söylemek isterim. Yani, 3000'den 3600'e geçenler ne kazandı onu söyleyeyim; yaklaşık maaşlarında bin 300 lira ile bin 400 arasında bir değişim oldu, ama o bugünkü rakamlarla…

"BAŞKA DÜZENLEMELERİMİZ DE VAR, BURADA AÇIKLAMIYORUM"

Onu Sayın Cumhurbaşkanı'mız da paylaştı. Önümüzdeki günlerde Temmuz ayının başında enflasyon farkını vereceğiz. Onunla ilgili başka düzenlemelerimiz de var, burada açıklamıyorum.

"ARALIK AYININ SONUNDA DA BİR DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

O düzenlemeler de yapıldığı zaman bu bin 300, bin 400 lira; iki bin 300 iki bin 500 vs. gibi rakamlara ulaşabilecek. Aynı zamanda ikramiyelerde bugünkü 5 bin lira ile 50 bin lira arasında 200 bin lira ikramiye alacak bir kamu çalışanı diyelim, 250 bin lira alacak. İkramiyelerde de bir değişim olacak; çünkü, aldıkları ücret değişince onların emekli ikramiyesine ve ücretlerine yansıyan kısımları da değişecek. Bu yetmedi, başka bir şey daha var. Biz Aralık ayının sonunda da bir düzenleme yapacağız, geçen sene yaptığımız gibi. Kamu çalışanlarımıza yeniden toplu sözleşme farkını, enflasyonu ve bugün söylemeyi istemediğim diğer ek düzenlemeleri de yaparak 2022'nin Aralık ayında da bu bahsettiğimiz, yaptığımız 3600 ile ilgili düzenleme kamu çalışanlarının maaşlarına ve emekli ikramiyelerine farklı yansıyacak."

ANKA / Güncel