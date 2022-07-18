Bakan Bilgin: "Bizim bürokratik alışkanlıklarımız akademik bilgiden yeteri derecede istifade etmeyi engelliyor" - Haberler

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Bakan Bilgin: "Bizim bürokratik alışkanlıklarımız akademik bilgiden yeteri derecede istifade etmeyi engelliyor"

AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma" konulu panelde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma" konulu panelde konuştu. (2)

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

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