Bakan Bilgin: Asgari ücret tartışmasını anlamlı bulmuyorum (2)

GAZİANTEP (DHA) - 'EKONOMİK DALGALANMALARA CEVAP VERECEK GÜÇTEYİZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Model Fabrikayı ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Bilgin, pandeminin dünya ekonomisine ciddi darbe vurduğunu ancak Türkiye'nin bu ekonomik dalgalanmalara cevap verecek güçte olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Vedat Bilgin ve beraberindekiler Model Fabrikayı gezdi.