Bakan Bilgin: Asgari ücret tartışmasını anlamlı bulmuyorum

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tarihsel olarak asgari ücrete en yüksek zammı yaptıklarını ifade ederek, yeni zam tartışmalarını anlamlı bulmadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk defa Gaziantep'te uygulanacak olan 'Üretim Sürecine Katılım' projesi başladı. Projenin açılışı için Gaziantep'te düzenlenen toplantıya Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve iş insanları katıldı.

Konuşmalarının ardından Bakan Vedat Bilgin ve beraberindekiler Gaziantep'te bir fabrikayı ziyaret ederek işçilerle birlikte yemek yedi.