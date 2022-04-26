GÜMÜŞHANE - Bakan Bilgin: "Mayıs ayı içerisinde bitirebileceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek göstergesi"
AA - Hasan Taşcan - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması GÜMÜŞHANE - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: " Mayıs ayı içerisinde bitirebileceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek göstergesi"
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması GÜMÜŞHANE - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: " Mayıs ayı içerisinde bitirebileceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek göstergesi"
AA / Hasan Taşcan - Güncel