GÜMÜŞHANE - Bakan Bilgin: "Mayıs ayı içerisinde bitirebileceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek göstergesi" - Haberler

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GÜMÜŞHANE - Bakan Bilgin: "Mayıs ayı içerisinde bitirebileceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek göstergesi"

AA - Hasan Taşcan - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması GÜMÜŞHANE - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: " Mayıs ayı içerisinde bitirebileceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek göstergesi"

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması GÜMÜŞHANE - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: " Mayıs ayı içerisinde bitirebileceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek göstergesi"

AA / Hasan Taşcan - Güncel

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