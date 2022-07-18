Bakan Bilgin: 25 yıl sonra daha az fiili çalışma devreye girecek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, birçok ülkede 8 saat çalışma süresinin aşağı çekilmesine yönelik çalışmalar olduğunu belirtip, "Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma; bunlar devreye girecek. O halde bu değişimler meydana geliyor; ama yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Bir defa çalışanların güvencesini sağlamak. Yani adam uzaktan çalışıyor, iş yerine gelmiyor ama bu adamın sosyal güvenliği ne olacak, sağlık sigortası ne olacak? Bunların yeniden düzenlenmesi lazım" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Ankara'da İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma' konulu panele katıldı. Bakan Bilgin, iş sağlığı ve güvenliği meselesinin çok önemli olduğunu, insan canından, yaşama hakkından daha önemli hiçbir değer olamayacağını söyledi. Bilgin, "Dolayısıyla çalışma hayatının en önemli varlığı olan insanın korunması, herhangi bir şekilde paha biçilmeyecek bir öneme sahiptir. Bunun için yeni çalışma ilişkileri içerisinde çalışanların, emekçilerin sağlığının korunması bizim öncelikli görevimizdir. İnsan varsa diğer şeyler var. İnsan yoksa diğer şeylerin hiçbir önemi yok. Dolayısıyla bu konudaki hassasiyetimiz takip edilmektedir" diye konuştu.

"Çalışma biçimi başlangıçta daha da kötüydü; 10 saat. 1 Mayıs'ın arkasında o var. 1 Mayıs'ın neden bayram olduğunu her 1 Mayıs'ta hatırlıyoruz. 10 saat kuralını yerleştirmek için Chicago'da işçiler eylem yapmışlardı. Sonra eylemler yükselip 8 saat kabul edildikten sonra 8 saati biz normal diye algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler yani insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra artık bu 8 saat eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz lazım, eleştirmemiz lazım. Bugün birçok ülkede bu 8 saatin aşağıya çekilmesine yönelik çalışmalar var. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bu konuda pilot uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma; bunlar devreye girecek. Bunlar kaçınılmaz. Teknoloji fiziki emeği ikame ettikçe teknoloji üretim sürecini mekandan bağını kopardıkça bu değişmeler kaçınılmaz olacak. O halde bu değişimler meydana geliyor; ama yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Nedir bu sorunlar? Bir defa çalışanların güvencesini sağlamak. Yani adam uzaktan çalışıyor, iş yerine gelmiyor ama bu adamın sosyal güvenliği ne olacak, sağlık sigortası ne olacak? Bunların yeniden düzenlenmesi lazım."

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Haber- Kamera: Kaan ULU- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,