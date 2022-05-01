Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
AA - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından, bakanlığın 1 Mayıs dolayısıyla hazırladığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, işçilerinin emeğiyle büyüyor; emekçilerinin göz nuru, bilek gücü, akıl hüneri sayesinde hız kesmeden yeni hedeflere yürüyor. Daha büyük hedeflere, daima omuz omuza… 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'müz kutlu olsun."
AA / Güncel