Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından, bakanlığın 1 Mayıs dolayısıyla hazırladığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, işçilerinin emeğiyle büyüyor; emekçilerinin göz nuru, bilek gücü, akıl hüneri sayesinde hız kesmeden yeni hedeflere yürüyor. Daha büyük hedeflere, daima omuz omuza… 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'müz kutlu olsun."

AA / Güncel