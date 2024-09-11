Yeni Yüzer Doğal Gaz Platformu Eylül'de Türkiye'ye Geliyor
Bakan Bayraktar, Akdeniz'de seyir halinde olan yeni yüzer doğal gaz platformunun 26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye ulaşacağını duyurdu. Bu gelişme, Türkiye'nin enerji kaynakları çeşitliliğini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Platformun, ülke enerji politikasına önemli katkılarda bulunması bekleniyor.
Bakan Bayraktar: "Yeni yüzer doğal gaz platformu Eylül 26-27 gibi Türkiye'ye gelecek. Şu an Akdeniz'de seyir halinde"
Kaynak: AA / Güncel