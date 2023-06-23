Bakan Bayraktar ve Bakan Tekin Hatay'da AFAD koordinasyon toplantısına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay AFAD Kriz Merkezi'nde AFAD koordinasyon toplantısına katıldı. Bakanlar, bölgede kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çadır kentler ve konteynerlerin kullanılacağını belirtti. Ayrıca, eğitim-öğretim sürecinin Eylül ayı başında sağlıklı bir şekilde başlatılacağı açıklandı.

Bakan Bayraktar: "Bölgede olmaya devam edeceğiz. Bütün şehrin diğer alanlarında da; ticarette, sanayide, üretimde ve istihdamda özellikle şehri terk eden, göç eden vatandaşlarımızın tekrar bu şehre dönerek yaşamlarını devam ettirmeleri noktasında da gayret içerisinde olacağız"

-"Biz bu bölgede özellikle vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına kavuşuncaya kadar gerek konteyner, gerek çadır kentlerde epey çalışmalar yaptık"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin :

-"Eylül ayı başladığında eğitim-öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatmış olacağız"

HATAY - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay AFAD Kriz Merkezi'nde AFAD koordinasyon toplantısına katıldı.