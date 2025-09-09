Bakan Bayraktar: Türkiye'nin Enerji Talebi 30 Yılda 3 Katına Çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'de (enerji) talebimizin önümüzdeki 30 yıl içinde 3 katına çıkmasını bekliyoruz. Şu anda enerji tarafında yaklaşık 350 teravat saat elektrik tüketiyoruz. Bunun önümüzdeki 30 yıl içinde 1000 teravat saat olmasını bekliyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar, İtalya'nın Milano kentinde gerçekleşen Gastech 2025 Forumu'nun açılışı programı kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuştu.

Türkiye'nin enerji ihtiyaçları ve arz güvenliğini ele alma planlarına değinen Bayraktar, talep artışının doğru şekilde hesaplanmasındaki zorluklara işaret etti.

Bayraktar, " Türkiye'de (enerji) talebimizin önümüzdeki 30 yıl içinde 3 katına çıkmasını bekliyoruz. Şu anda enerji tarafında yaklaşık 350 teravat saat elektrik tüketiyoruz. Bunun önümüzdeki 30 yıl içinde 1000 teravat saat olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Elektrifikasyonun Türkiye'de de çok önemli bir konu olduğunun altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Talep artıyor ve aynı zamanda bu talep artışını farklı enerji kaynaklarıyla, yenilenebilir enerjiyle karşılamaya çalışıyoruz. 2035 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 4 katına çıkaracağımız konusunda çok ciddi yenilenebilir enerji hedeflerimiz var ancak başka bir enerji kaynağına ihtiyacımız var. Doğal gaza ihtiyacımız var. Nükleer enerji üretimine ihtiyacımız var. Bu yüzden geleneksel, büyük ölçekli nükleer enerji santralleri inşa ediyoruz. Ayrıca, önümüzdeki 30 yıl içinde en az 5 milyar vat civarında küçük modüler reaktörler inşa etmeyi de planlıyoruz."

Bakan Bayraktar, vatandaşlar için uygun maliyetli enerji arzına da sahip olunması gerektiğini söyledi.

"Karadeniz'de üretimi artırıyoruz"

Karadeniz'de 5 yıl önce büyük gaz keşfi yaptıklarını hatırlatan Bayraktar, "Şimdi bu sahadan gaz üretiyoruz ve bu üretimle Türkiye'de 4 milyon haneye gaz sağlıyoruz. Daha fazla gaza ihtiyacımız var, bu nedenle Karadeniz'de üretimi artırıyoruz. Ayrıca, ortaklarımızla başka projelere de bakıyoruz. Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu'nun farklı bölgeleri bu kaynaklar arasında." diye konuştu.

Bayraktar, gaz altyapısına ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"2030 yılına kadar yıllık ihtiyacımızın yüzde 20'sine denk gelen 12 milyar metreküp gazı Türkiye'de depolamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda yeniden gazlaştırma kapasitemize de yoğun yatırım yaptık. 7-8 yıl içinde kapasitemizi beş katına çıkardık. Bu da daha fazla enerjiyi Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırmamıza imkan tanıyor. Dolayısıyla bir yandan kendi enerji arz güvenliğimizi sağlarken, diğer yandan Avrupa piyasalarına bol miktarda gaz sunmayı hedefliyoruz."