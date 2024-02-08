Bakan Bayraktar, Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci ile bir araya geldi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Sn. İbrahim Beşinci ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Heyecanı, coşkusu ve enerjisiyle gücümüze güç katan gençlerimizin her daim yanındayız" dedi.