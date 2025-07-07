Bakan Bayraktar Teyzesinin Cenazesine Katıldı

Bakan Bayraktar Teyzesinin Cenazesine Katıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden teyzesi Hatice Yıldız'ın cenazesine katıldı. Yıldız için düzenlenen cenaze namazına bakan, ailesi ve kent protokolü katıldı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden teyzesi Hatice Yıldız'ın (83) cenazesine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ilçede yaşayan teyzesi Hatice Yıldız, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün hayatını kaybetti. Yıldız için bugün öğleyin Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde cenaze namazı kılındı. Yıldız'ın cenazesine Bakan Bayraktar'ın yanı sıra, ailesi, Vali Mustafa Masatlı, kent protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hatice Yıldız'ın cenazesi, namazın ardından dualarla toprağa verildi. Bakan Bayraktar ve ailesi daha sonra taziyeleri kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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