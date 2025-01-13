Üye Girişi
Haberler
Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı atıldı

Özgür Özel konuşurken 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları yükseldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Bakan Bayraktar: 'Suriye'ye sağladığımız enerjiyi arttırmayı planlıyoruz'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BAE'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 15. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji alanında strategilerini ve Suriye'ye enerji sağlama hedeflerini açıkladı.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: " Suriye'ye sağladığımız enerjiyi arttırmayı planlıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BAE'de Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 15. Genel Kurulu'na katıldı

ABU DABİ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 15. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, " Suriye'ye sağladığımız enerjiyi arttırmayı planlıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarına devam ediyor. Bakan Bayraktar, başkent Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 15. Genel Kurulu'na katıldı. "Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Dönüşüm Yolları" başlıklı panelde konuşan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında artan enerji talebini karşılamak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve karbon nötr bir ekonomi olmak gibi üç temel meselesinin bulunduğunu belirterek, bu konularla alakalı uzun vadeli bir strateji geliştirdiklerini ifade etti. Bu stratejide yenilenebilir enerjinin önemli bir rol oynadığına işaret eden Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünü 32 gigavata çıkarttıklarını kaydederek, hanelerde kullanılan elektriğin tamamının güneş ve rüzgardan sağlandığını bildirdi.

"Yeşil şebeke"

Yenilenebilir enerjide kurulu gücü 120 gigavata yani 4 katına çıkarma hedeflerinin olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Bunu başarmak için yaklaşık 80 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Ayrıca daha dayanıklı ve güçlü bir enerji şebekesine de ihtiyacımız var. Buna 'yeşil şebeke' diyoruz ve iletim 2.0 tarzında bir sistem kuracağız. Şebeke tarafında önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 28 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız olacak" dedi.

" Suriye'ye sağladığımız enerjiyi artırmayı planlıyoruz"

Bölgesel iş birliklerinin önemine değinen Bayraktar, "Komşularımızla olan enterkonneksiyonlarımızı artırmayı ve üç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an Irak'a enerji sağlıyoruz. Yakın zamanda Suriye'ye sağladığımız enerjiyi de artırmayı planlıyoruz ve umarız bölgede istikrar sağlanır. Bu nedenle bölgesel bağlantılar ve iş birliği her zamankinden daha önemli" dedi.

Bakan Bayraktar: 'Suriye'ye sağladığımız enerjiyi arttırmayı planlıyoruz'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
img

Ayşe Barım olayını yıllar önce Ahmet Kural mı patlattı?
img

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

İlk yarıda gol yağmuru var
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

1 dersten kalınca belge alınır mı (lise)? Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı FİNAL mi yaptı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.