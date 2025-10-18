Bakan Bayraktar, Şırnak Gabar'da açıklamalarda bulundu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Nadir toprak elementlerini de enerji bağımsızlığımızda ve ülkemizin hakikaten oyun değiştirici etkisi olan bir konu olarak görüyoruz. Bu konuda çalışmaları yapan, oradaki rezervi bulan, inşallah pilot tesisini kuran ve şimdi endüstriyel tesis kuracak olan da yine bizleriz. Bu vizyonla hareket ediyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar, Gabar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto işbirliğinde düzenlenen "Roketlerin Sesi Yerine Raketlerin Sesi Yükseliyor, Raketin Ustaları Şırnak'ta Doğuyor Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada 100 ilkokul öğrencisiyle bir araya gelen Bayraktar, daha sonra bazı öğrencilerle tenis oynadı.

Bayraktar, etkinliğin ardından Şehit Esma Çevik-1 üretim kuyusu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, faaliyetleri yerinde görmek için Gabar'da bulunduklarını, insanların kesintisiz enerjiye ulaşması için büyük bir gayretin içerisinde olduklarını söyledi.

Ülkeyi enerjide bağımsız kılmak için çok önemli projeler yürüttüklerini bildiren Bayraktar, insana dair yaptıkları işin merkezinde aslında kadınların bulunduğunu ve Gabar'da birçok kadın çalışanın bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin her yerinden kadın mühendislerin geldiğini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Onlar da bu büyük projeyi ülkemiz için iftihar vesilesi olan bu projeyi yerinde görmek için buradalar. Çocuklarımızla burada artık bu dağlarda roket sesi değil, raket sesi duyacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın organizasyonunda çok güzel bir programı gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin en önemli projesi. Burada özellikle son 4 yıldır buradaki petrolün keşfiyle ve üretimiyle başlayan süreç, bize terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu çok kısa bir kesiti açıkçası. Bu dağlar terörün kol gezdiği, girilemeyen, gidilemeyen yerlerdi ama şimdi burada yaklaşık 3 bin 500 insanımıza ki bunların büyük çoğunluğu Şırnak'ın kendi çocukları, teknisyenleri, mühendisleri, başta onlar olmak üzere istihdam kapısı oldu. Artık dağlarda büyük bir faaliyet, çalışma ve umut var dolayısıyla artık gençlerimizin gözünde geleceğe dair hayaller var. Bunu görmek açısından da Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu görmek açısından da önemliydi."

Programa katılan kadın mühendislere teşekkür eden Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin büyük bir kararlılıkla devam ettiğini, günde yaklaşık 80 bin varil petrol ürettiklerini bildirdi.

"Bugüne kadar 3 milyar doların üzerinde bir petrol üretmiş olduk. Yeni keşiflerle, rezervlerle bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz çok net, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda enerjide ülkemizi mutlaka bağımsız kılacağız." ifadelerini kullanan Bayraktar, emek veren tüm çalışanlara teşekkür etti.

Bayraktar, üretimin artarak devam edeceğini, Şırnak'ın, getirdikleri çalışmaların neticesinde daha da büyüyerek bir petrol ve enerji kenti olacağını dile getirdi.

Nadir elementlerle ilgili bir açıklamasının olacağını belirten Bayraktar, şunları aktardı:

"Nadir toprak elementlerini de enerji bağımsızlığımızda ve ülkemizin hakikaten oyun değiştirici etkisi olan bir konu olarak görüyoruz. Bu konuda çalışmaları yapan, oradaki rezervi bulan, inşallah pilot tesisini kuran ve şimdi endüstriyel tesis kuracak olan da yine bizleriz. Bu vizyonla hareket ediyoruz. Bütün bunları yaparken bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi, efendim oradaki çalışmaların geciktiğinden dem vuruyor. Aynı Cumhuriyet Halk Partisinin yönetiminde olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin bu projenin oradaki pilot tesisinin kurulumuyla alakalı mahkemeye başvurusu, onu durdurmakla alakalı başvurusu var. Bu belgeyi de sizlerle, sizler vasıtasıyla kamuoyunuzla paylaşırız. Ki kimin bu konuyu istismar ettiği, kimin ortada aslında bir iş olmasın tarafında olduğunu milletimiz bir kez daha görecek."

"Bugün yepyeni bir Türkiye fotoğrafı görüyoruz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da kendileri için çok anlamlı ve tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Yıllar boyunca terörle, acıyla, gözyaşıyla, karanlıkla anılan bu dağların zirvesinde bağımsız enerji meşalesini yakan 73 mühendis kadınla Gabar'da bulunduklarını ifade eden Ercan, "Bu yükseklikten şehirlerimize, ovalarımıza bakarken aynı zamanda umudun ve yeniden doğuşun sembolü olan bir geleceğe de bakıyoruz. Burada nice canlarımızı yitirdik, nice ocaklara ateşler düştü. Anneler çocuklarını toprağa verirken yüreklerimiz dağlandı. Milletimizin enerjisini, gençlerimizin umudunu çalan terör, bu ülkenin kalkınmasının önündeki en büyük engeldi. Hamdolsun AK Parti iktidarı ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bugün yepyeni bir Türkiye fotoğrafı görüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizle birlikte artık bu toprakların kaderinin değiştiğine hep birlikte şahitlik ediyoruz." dedi.

Artık Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır'ın da İstanbul ve Ankara kadar huzurun adresi olduğunu belirten Ercan, 24 yıldır yaptıkları hizmetlerin en yakın şahitlerinden birinin bu bölge ve Şırnak olduğunu anlattı.

Enerji yatırımları, spor tesisleri ve eğitim imkanlarıyla bu toprakların yeniden hayat bulduğunu dile getiren Ercan, "Şehit Esma Çevik-1 Arama Kuyusu'nda gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinde Şehit Aybüke Yalçın sahasında bulunan 600 milyon varillik petrol rezervinde kadın mühendislerimizin emeği büyüktür. Onlar teknik bilgi, donanım ve cesaretleriyle bu toprakların geleceğini şekillendiriyorlar. Bugün yanımızda bulunan kadın mühendislerimiz, yıllarca terörün gölgesinde kalmış bu dağları ve Türkiye'nin dört bir yanını alın terleriyle yeniden dönüştürerek, bu değişimin sembolü oluyorlar. Yıllarca korkuyla anılan bu dağlarda artık üretimin, kalkınmanın ve emeğin sesini yükseltiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Biraz evvel burada gerçekleştirdiğimiz 'Roket Sesi Değil Raket Sesi' projesi ve mottosu sadece bir spor etkinliği değil bir dönüşümün manifestosudur. Bugün Gabar'da çocuklarımız, kadın sporcularımız, kadın mühendislerimiz ve Şırnaklı kadın kardeşlerimizle oynadığımız tenis maçında yankılanan her raket sesi aslında bir zafer marşıdır." ifadelerini kullanan Ercan, şöyle devam etti:

"Bir kadının, bir annenin, bir mühendisin, bir öğretmenin haykırışıdır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık kalkınmaya, üretime, yatırıma, istihdama harcanacak. Terörsüz Türkiye'nin kazananı tüm Türkiye, terörsüz bölgenin kazananı ise bölgemizdeki tüm kardeş halklar olacak. Şimdi önümüzde tertemiz bir sayfa açılıyor. Bu sayfayı kardeşliğin diliyle istikbalimizden zerre ödün vermeden Cenabıhakk'ın rızasını gözeterek büyük bir hassasiyetle yazıyoruz. Terörsüz Türkiye ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde ezanlarımızın semalarda yankılandığı 86 milyonluk kardeşlik türküleriyle birleştiği bir ufka ilerliyor. Bu ufukta ne bir annenin gözyaşı ne bir babanın ahı ne de bir evladın hüznü yer bulacaktır. Bizim davamız çocuklarımızın güven içinde huzurlu ve müreffeh bir Türkiye'de yetişmesinin davasıdır. Biz kadınlar ise bu büyük yürüyüşün en güçlü, en yürekli neferleriyiz. Bugün Gabar'dan verdiğimiz mesaj açıktır. Terörsüz Türkiye kadınla mümkündür."

Programa, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan katıldı.