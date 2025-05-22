Bakan Bayraktar, Şam'da Suriye Devlet Başkanı ile Görüştü

- Bakan Bayraktar, Şam'da Şara ile görüştü

ŞAM - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de enerji iş birliğine yönelik temaslarına başladı. Bayraktar, başkent Şam'da Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından bakanlar iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında mutabakat zaptı imzaladı. Bakan Bayraktar, daha sonra Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ile Suriye'nin alt yapı gelişmeleri ele alındı.