Bakan Bayraktar, Şam'da Suriye Devlet Başkanı ile Görüştü

Bakan Bayraktar, Şam'da Suriye Devlet Başkanı ile Görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile enerji iş birliği ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Şam'da bir araya geldi. Görüşmelerde enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.

- Bakan Bayraktar, Şam'da Şara ile görüştü

ŞAM - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de enerji iş birliğine yönelik temaslarına başladı. Bayraktar, başkent Şam'da Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından bakanlar iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında mutabakat zaptı imzaladı. Bakan Bayraktar, daha sonra Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ile Suriye'nin alt yapı gelişmeleri ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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