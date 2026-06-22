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Bakan Bayraktar, Pakistan Özelleştirme Bakanı Ali ile Görüştü

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammad Ali ile bir araya gelerek Pakistan'ın elektrik piyasası reformları ve iki ülke arasındaki enerji iş birliği fırsatlarını ele aldı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammad Ali ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan Özelleştirme Bakanı Sayın Muhammad Ali ve beraberindeki heyet ile bakanlığımızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Pakistan'ın elektrik piyasasında hazırlıklarını sürdürdüğü reform sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin son yirmi yılda enerji piyasalarında hayata geçirdiği kapsamlı dönüşüm sürecinden elde ettiği tecrübeleri paylaştık. Önümüzdeki günlerde Pakistan heyetini İstanbul'da enerji sektörümüzün önde gelen yatırımcılarıyla bir araya getirerek iki ülke arasında enerji alanındaki yatırım, ortaklık ve iş birliği fırsatlarını ele almayı planlıyoruz. Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarını, enerji alanında geliştireceğimiz somut iş birlikleriyle daha da güçlendirmeye kararlıyız."

Kaynak: ANKA
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