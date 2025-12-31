Bakan Bayraktar: Kritik enerji altyapılarının güvenliğiyle alakalı çok uzunca bir süredir çalışıyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025'in son gününde Filyos Limanı'nda doğal gaz işleme tesisinde çalışanlarla bir araya geldi. Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılara dair konuşan Bakan Bayraktar, "Çok unkonvansiyonal, alışık olmadığımız saldırı tipleri. Bunlarla ilgili de ekiplerimiz çalışmalarını yapıyorlar. Yani kritik enerji altyapılarının güvenliğiyle alakalı çok uzunca bir süredir çalışıyoruz. Gemilerimiz, boru hatlarımız, trafo merkezlerimiz, santrallerimiz, bunlarla ilgili ekstra tedbirler almaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025'in son gününü enerji çalışanlarıyla geçirmek için Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda bulunan doğal gaz işleme tesisine geldi. Burada Yavuz Sondaj Gemisi'deki çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Bayraktar, geminin helikopter pistinde açıklama yaptı.

Türkiye'nin milli projelerinde çalışanlarla yeni yılı karşılamanın gelenek haline geldiğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Şu anda Yavuz Gemisi'nin helikopter pistindeyiz. Tabii kış mevsimi oldukça soğuk bir zaman. Bu anlamda ülkemizin şu anda doğalgaz ihtiyacını karşılamak üzere bütün bu gemilerimiz, buradaki çalışmalar kendi bulduğumuz Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda bulduğumuz gazı üretmekle alakalı yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malumunuz doğal gaz ülkemiz için, hem sanayi, hem meskenlerimiz için çok önemli bir yakıt. Bugün itibariyle nüfusumuzun yüzde 85'ine biz doğal gazı götürüyoruz. Bu kaynakları daha çok ithalatla karşılıyorduk ama 2020'de yaptığımız keşiften sonra Karadeniz'de kendi gazımızı 2023 yılından itibaren üretmeye başladık. 2025 yılı önemli bir yıldı, çünkü ilk fazı tamamladık. Yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gazı biz günlük üretir hale geldik. Bu 4 milyon evin doğalgaz ihtiyacını kendimizin karşılaması anlamına geliyor" dedi.

'ÇALIŞAN SAYISI MARTTA 7 BİN 500'E ÇIKACAK'

Osmangazi Yüzer Platformu'nun Filyos'ta son çalışmalarının yapıldığını anlatan Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"2026 yılının 3'üncü çeyreği itibariyle Karadeniz'de, Sakarya Gaz Sahası'nda bu üretimi 2 katına çıkaracak. 4 milyonu, 8 milyon haneye çıkaracak. Onun ihtiyacını karşılayacak kadar gazı inşallah üretmeye başlayacak. 20 yıl boyunca aynı lokasyonda kalmak suretiyle, aynı sahada. Biz oradan bu gazı inşallah bütün vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız. 2028 yılında Osmangazi'nin bir ikizi daha gelecek. Biraz daha kapasitesi büyük inşallah, onunla beraber de biz Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk 3 fazı tamamlamış olacağız 2028 itibariyle. 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. 2026 önemli bir yıl. Doğal gaz anlamında hem mevcut üretimimizi arttırmak için. Bu saha bizim için çok önemli. Şuanda 5 binin üzerinde insan çalışıyor burada. Mart ayında bu sayı 7 bin 500'e çıkacak."

'2026 YENİ BİR DÖNEM AÇTIĞIMIZ YIL OLACAK'

Fatih, Kanuni ve Abdulhamit Han gemilerinin yoğun çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız yeni bir gelişmeyi milletimizle paylaşmış oldu. 2 yeni derin deniz sondaj gemimiz geldi. Bunlar şu an Mersin Taşucu'nda. bBri 'Çağrı Bey' adını aldı, bir tanesi 'Yıldırım' adını. 'Yıldırım' birkaç ay içerisinde Karadeniz'e gelecek. 'Çağrı Bey' derin deniz sondaj gemimiz onlar da son model diyelim. 7'nci nesil ultra derin deniz arama gemisi. O da inşallah şubat ayında Somali'ye gidecek. Yurtdışındaki ilk derin deniz arama sondajımızı orada gerçekleştirmiş olacağız. 2026 bizim açımızdan petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir dönem açtığımız yıl olacak. İnşallah yaptığımız çalışmalarla yeni müjdeleri de milletimizle paylaşmış olacağız" İfadelerini kullandı.

6 YENİ SONDAJ YAPILACAK

Sakarya Gaz Sahası'nda 6 tane keşif amaçlı sondaj yapılacağını söyleyen Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Hem Batı Karadeniz'de, hem Orta Karadeniz'de, hem Doğu Karadeniz'de. İnşallah bu anlamda önemli müjdeler için tekrar milletimizin karşısına çıkmak istiyoruz. Gabar'da çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Orada dağlarda yüzün üzerinde kuyuda 3 bin 500 kardeşimiz çalışıyor. Onlar sahadalar. Diyarbakır'da 2026 yılında yapacağımız çalışmalarımız önemli. Çünkü kaya petrolünü üretmekle alakalı çalışmalarımız var. Bunlarla birlikte inşallah milletimize hizmetimiz devam edecek. Ülkemizi enerjide bağımsız kılana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

ENERJİ ÇALIŞANLARINA CANLI BAĞLANTI

Yılbaşına özgü, tüm üst düzey yöneticilerle birlikte sahaya yayılma geleneğini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Arkadaşlarımıza canlı bağlantıyla, on binlerce enerji emekçimizle yeni yıla girmiş olacağız. İnşallah vatandaşlarımıza enerji hizmetlerini kaliteli, kesintisiz bir şekilde ve uygun fiyatlı olarak sunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl ülkemizin çok daha ileri gittiği güzel bir yıl olur. Herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.

'ALIŞIK OLMADIĞIMIZ SALDIRI TİPLERİ'

Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılara dair bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Bakan Bayraktar, "Çok unkonvansiyonal, alışık olmadığımız saldırı tipleri. Bunlarla ilgili de ekiplerimiz çalışmalarını yapıyorlar. Yani kritik enerji altyapılarının güvenliğiyle alakalı çok uzunca bir süredir çalışıyoruz. Gemilerimiz, boru hatlarımız, trafo merkezlerimiz, santrallerimiz, bunlarla ilgili ekstra tedbirler almaya gayret ediyoruz" diye konuştu.