Bakan Bayraktar, Kırklareli ve Edirne'de 'Türkiye Yüzyılı'nda Enerji Programlarına Katıldı

Bakan Bayraktar, Kırklareli ve Edirne'de 'Türkiye Yüzyılı'nda Enerji Programlarına Katıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli ve Edirne'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde, 'Türkiye Yüzyılı'nda Enerji konulu programlara katıldı ve yerel yöneticilerle bir araya geldi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli ve Edirne'de 'Türkiye Yüzyılı'nda Enerji' konulu programlara katılarak konuşma yaptı.

Bakan Bayraktar, ziyaretlerine ilk olarak Kırklareli'den başladı. Kırklareli Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bayraktar'ı burada Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile kurum ve kuruluş müdürleri karşıladı. Valilik Anı Defteri'ni imzalayan Bayraktar, Turan'dan kent hakkında bilgi aldı. Bakan Bayraktar, valilik ziyaretinin ardından Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Türkiye Yüzyılı'nda Enerji' konulu program ile İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak düzenlenen programın ardından Bayraktar, Edirne'ye gitmek üzere kentten ayrıldı.

EDİRNE ZİYARETİ

Bakan Bayraktar, Edirne'de ilk olarak Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti. Ziyarette Bayraktar'ı, Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile kurum ve kuruluş müdürleri karşıladı. Vali Sezer'den Edirne'yle ilgili bilgiler alan Bayraktar daha sonra AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) konferans salonunda düzenlenen Teşkilat Akademisi programı kapsamında 'Türkiye Yüzyılı'nda Enerji' konulu konuşma yaptı. Bakan Bayraktar, basına kapalı olarak gerçekleştirilen programın ardından kentten ayrılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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