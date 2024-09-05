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Bakan Bayraktar, Kars, Ardahan ve Iğdır'da doğal gaz kullanımını artırmak istiyor

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kars, Ardahan ve Iğdır'da doğal gaz kullanımını artırmak ve vatandaşları bu konforlu yakıtla buluşturmak istediklerini söyledi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kars, Ardahan, Iğdır Türkiye'nin enerjisine bu kadar enerji katarken biz de elbette ki bu üç şehrimizde doğal gaz gitmemiş ilçelerimize ve beldelerimize de doğal gazı götürerek oradaki vatandaşlarımızı doğal gazla, bu konforlu ve bu rahat yakıtla buluşturmak istiyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, Kars- Ardahan- Iğdır Dernekler Federasyonu tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Kars- Ardahan- Iğdır Tanıtım Günleri' etkinliğine katıldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, "Kars, Ardahan, Iğdır'da biz Türkiye'nin elektriğini üretiyoruz. Hidroelektrik santrallerden enerji sağlıyoruz Türkiye'ye. Kars, Ardahan, Iğdır'da biz Türkiye'nin en önemli güneş potansiyelini, güneş enerjisinden elektrik üretimi için değerlendiriyoruz. Ama bunların ötesinde sadece Türkiye için değil, aynı zamanda dünya için, aynı zamanda Avrupa için biz Bakü-Tiflis- Ceyhan boru hattıyla, TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) boru hattıyla hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın doğal gaz arzına, petrol arzına çok önemli katkılar yapıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ENERJİSİNE ENERJİ KATAN ÜÇ ŞEHİR'

Kars, Ardahan ve Iğdır'ın Türkiye'nin enerjisine enerji katan 3 güzide şehir olduğunu işaret eden Bayraktar, "Sadece balıyla, peyniriyle, kaz etiyle değil, yani bize verdiği enerjinin yanı sıra doğal gazıyla, petrolüyle, petrol taşımasıyla, üretimiyle, elektriğiyle, elektrik üretimiyle Türkiye'nin enerjisine enerji katan üç şehir. Dolayısıyla bu bizim zenginliğimiz; kültürel zenginliğimiz, lezzetlerimiz bizim için çok önemli. Kars, Ardahan, Iğdır Türkiye'nin enerjisine bu kadar enerji katarken biz de elbette ki bu üç şehrimizde doğal gaz gitmemiş ilçelerimize ve beldelerimize de doğal gazı götürerek oradaki vatandaşlarımızı doğal gazla, bu konforlu ve bu rahat yakıtla buluşturmak istiyoruz. Kars, Ardahan, Iğdır bugün doğal gaz kullanıyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi aynı zamanda önemli miktardaki doğal gaz oradan bütün Türkiye'ye ve Avrupa'ya kadar gidiyor" dedi.

En güzel kaz ve en güzel kete yarışmalarının yapıldığı etkinlikte davetlilere bölgenin yöresel lezzetleri ikram edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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