Bakan Bayraktar: İran'dan Gaz Alıyoruz, Petrol Almıyoruz

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların enerji arzına etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye, İran'dan doğal gaz tedarikine devam ederken, petrol alımının 2019'dan beri yapılmadığını belirtti.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran ile İsrail arasında devam eden çatışmalar sonrasında Türkiye'nin İran'dan doğal gaz tedarikine ilişkin, "İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz" açıklamasını yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bayraktar, İran ve İsrail arasında devam eden çatışmaların petrol arzına yönelik olumsuz bir durum yaratabileceğine dikkati çekti.

Bakan Bayraktar, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dalgalanmaya ilişkin, "Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İran'dan doğal gaz aldığını, 2019 yılından bu yana ise petrol alımı yapmadığını belirten Bayraktar, "İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz. Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak

İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak
Kyle Walker ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe masadaydı! Kyle Walker ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı
Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran MOSSAD karargahını vurdu

Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran en önemli noktayı vurdu
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba

Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.