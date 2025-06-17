Bakan Bayraktar: İran'dan Gaz Alıyoruz, Petrol Almıyoruz

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran ile İsrail arasında devam eden çatışmalar sonrasında Türkiye'nin İran'dan doğal gaz tedarikine ilişkin, "İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz" açıklamasını yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bayraktar, İran ve İsrail arasında devam eden çatışmaların petrol arzına yönelik olumsuz bir durum yaratabileceğine dikkati çekti.

Bakan Bayraktar, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dalgalanmaya ilişkin, "Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İran'dan doğal gaz aldığını, 2019 yılından bu yana ise petrol alımı yapmadığını belirten Bayraktar, "İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz. Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım" dedi.