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Bakan Bayraktar, Hatay'da depremzedelerle buluştu

Bakan Bayraktar, Hatay'da depremzedelerle buluştu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da konteynerde kalan depremzedelerle bir araya geldi. Bayraktar, kentteki temasları kapsamında Kırıkhan ilçesindeki Sultanbeyli Belediyesi tarafından yaptırılan konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Bayraktar, daha sonra doğduğu 408 Evler Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de cuma namazı kılıp mahalle sakinleriyle görüştü. Bayraktar, Albayrak Konteyner Kenti'nde depremzedelerle öğle yemeği yedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da konteynerde kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Bayraktar, kentteki temasları kapsamında Kırıkhan ilçesindeki Sultanbeyli Belediyesi tarafından yaptırılan konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Bayraktar, daha sonra doğduğu 408 Evler Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de cuma namazı kılıp mahalle sakinleriyle görüştü.

Bayraktar, Albayrak Konteyner Kenti'nde depremzedelerle öğle yemeği yedi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Alparslan Bayraktar Kahramanmaraş Hatay Cami Güncel Haberler

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