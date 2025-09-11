Bakan Bayraktar, Gastech 2025'te doğal gazda arz güvenliği için önemli anlaşmalar yapıldığını söyledi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Gastech 2025 Forumu kapsamında doğal gaz arz güvenliği açısından fevkalade önemli anlaşmalar yaptığını, bunlar sayesinde kasım-aralık aylarından itibaren ülkeye sıvılaştırılmış doğal gaz geleceğini bildirdi.

Bayraktar, Gastech 2025 Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın Milano kentinde, temaslarına ve Türkiye'nin enerji alanındaki adımlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Konferans marjında birçok ikili görüşme yaptıklarını ve anlaşmalara imza attıklarını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

" Türkiye'de özellikle doğal gazı kaynak çeşitliliği noktasında çok önemsiyoruz ancak doğal gaz tedarikinde bizim kendi yatırımlarımız, özellikle Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimizle başlayan süreçte kendi yatırımlarımızın yanı sıra yurt dışında yaptığımız yatırımlar ve tedarik portföyümüzde yapacağımız çeşitlendirmeler, daha rekabetçi gazı Türkiye'ye getirebilmek ve vatandaşlarımıza gazı ucuzlatabilmek adına BOTAŞ'ın önemli açıklamaları var."

BOTAŞ'ın bu yıl da çeşitli ülkelerden şirketlerle anlaşmalar imzaladığını dile getiren Bayraktar, geçen yıl ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Gastech konferansında BOTAŞ'ın daha uzun dönemli anlaşmalar yaptığını söyledi.

Bakan Bayraktar, BOTAŞ'ın muhataplarıyla bu yıl kış aylarından başlayarak, Amerikan LNG'si ağırlıklı olmak üzere 3 yıla kadar yaklaşık 15 milyar metreküplük doğal gaz alımıyla alakalı anlaşmalar imzaladığını ifade etti.

"Bu, inanıyorum ki BOTAŞ tedarik portföyünde önemli bir çeşitliliğe katkı sağlayacak. Ülkemizin arz güvenliği, doğal gaz arz güvenliği açısında da fevkalade önemli anlaşmaları yapmış olduk. Bu kıştan, önümüzdeki kasım-aralık aylarından itibaren başlayarak bu yaptığımız anlaşmalar kapsamında doğal gaz sıvılaştırılmış şekilde Türkiye'ye gelecek." diyen Bayraktar, özellikle son 8 yılda, Milli Enerji ve Maden Politikası adı verilen stratejik belgeyi açıkladıktan sonra gerek ülke içindeki gerek uluslararası boru hatları ile yer depolamasındaki artışlar dahil çok önemli altyapı yatırımları yaptıklarını vurguladı.

Bayraktar, "Ancak en önemlisi, gazlaştırma kapasitesindeki artıştır ve çok önemli, dünya çapında bir artıştır. Türkiye'nin 2016'ya göre yaklaşık 5 kat gazlaştırma, yani sıvı LNG'yi, gemilerle LNG'yi ve dolayısıyla farklı alternatiflerden LNG ve doğal gazı getirme imkanı, bizi bugünlere getirdi." ifadesini kullandı.

Bu sayede şu anda BOTAŞ'ın portföyünde önemli bir değişiklik ve LNG'nin rolünün çok daha fazla arttığını gördüklerini belirten Bayraktar, bu altyapı yatırımlarının Türkiye'yi önemli bir tedarikçi konumuna da getirdiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, şöyle konuştu:

" Türkiye'ye getirdiğimiz, kendi ürettiğimiz her gaz ve oluşan fazla gazı artık farklı ülkelere ihraç eder hale geldik. Malumunuz çok kısa bir süre içinde Suriye ile Türkiye'nin doğal gaz sistemini birbirine bağladık, Azerbaycan'dan gelen gazı Suriye'ye ihraç etmeye başladık. Keza hemen Irak sınırında şu anda doğal gaz boru hattımız var, oradaki gelişmelerle beraber belki Irak'a doğal gaz ihracatına başlayabiliriz."

Bayraktar, Türkiye'nin hem mevcut boru hatları projeleriyle hem de özellikle Türkiye-Bulgaristan enterkoneksiyonuyla, aynı zamanda Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gaz ihracatına başlamış olduğuna işaret ederek, "Biz Türkiye'de gazı bollaştırdığımızda hem piyasada gaz fiyatları aşağı düşmüş olacak hem de fazla oluşan gazın, özellikle Avrupa'ya ihracıyla beraber Türkiye önemli bir kazanım elde edecek." dedi.

Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığı kırmak ve bağımsız olmakla ilgili önemli hedeflerinin bulunduğunu ifade eden Bayraktar, bu konuda Türkiye'nin kendi topraklarında ve "mavi vatan"da yaptığı çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, "Hiçbir enerji kaynağını dışlamadan, yani Türkiye, yerli kömürünü de kullanacak, doğal gazını da petrolünü de arayıp bulacak. Rüzgarını da güneşini de en üst düzeyde ekonomimize katmamız lazım." diye konuştu.

"Önemli bir enerji talebi var, bunu karşılamamız lazım"

Gastech 2025 Forumu'ndaki en önemli konulardan birinin "dünyada enerjide talep artışının hesap edilenin üzerinde büyümesi" olduğunu belirten Bayraktar, bu durumun Türkiye için de geçerli olduğunu söyledi.

Bakan Bayraktar, "Bizim 2050 tahminlerimiz, Türkiye'nin elektrik ihtiyaçlarının bugünün 3 katı olacağı yönünde. Ancak yeni teknolojiler, yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve elektrikleşme, binalarımızda ve ekonominin her alanında elektrik talebimizin beklentilerin daha üzerinde gelişmesine sebep olacak. Önemli bir enerji talebi var, bunu karşılamamız lazım." dedi.

İklim değişikliği, küresel ısınma ve yaşanan çeşitli hava olaylarının tüketim alışkanlıklarını da değiştirdiğine işaret eden Bayraktar, bu yıl yaşanan çok sıcak yaz döneminde, çok anormal klima kullanımı kaynaklı elektrik tüketimi ve talebi olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, "(Elektrik arzıyla) Bu anlamda çeşitlendirmeyi, kaynak, rota ve kaynak ülke çeşitlendirmesini fevkalade önemli görüyoruz." ifadesini kullandı.

Gastech 2025 Forumu kapsamında Türkiye'nin doğal gaz üretimiyle ilgili önemli anlaşmalara imza attıklarını belirten Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda Faz-1'in tamamlandığını, Faz-2'nin devam ettiğini ancak Faz-3 ile ilgili burada Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center'in (TP-OTC) yaptığı anlaşmaların son derece önemli olduğunu söyledi.

Bayraktar, "(Sakarya Gaz Sahası) Faz-3'te, 2028'de Türkiye'nin şu andaki üretimini 4 katına çıkaracak hedef için anlaşmalarımızı imzaladık. Özellikle deniz altında yapılacak şeyler ve boru hattıyla alakalı anlaşmalar burada finalize edilmiş oldu." dedi. Bakan Bayraktar, bu projeyi bir an önce hayata geçirmek, 2030 için Faz-4'ün planlamalarına geçmek istediklerini ifade etti.

Foruma 25'e yakın ülkenin bakan düzeyinde katıldığını dile getiren Bayraktar, burada ABD İçişleri Bakanı ve özellikle Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi Başkanı Doug Burgum ile ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile görüştüklerini bildirdi.

"(ABD ile Türkiye arasındaki enerji işbirliği) ABD'den LNG tedarikiyle somut olarak ilerliyor"

Bayraktar, görüşmelerindeki temel konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu, 2 ülke arasında ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda enerji ve maden alanlarında ne yapabilecekleri olduğunu söyledi.

Bu noktada işbirliğinin geliştirilebileceği ve potansiyel olarak belirledikleri 4 alan bulunduğunu belirten Bayraktar, bunlardan birinin nükleer enerji olduğuna dikkati çekti.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hem konvansiyonel, büyük ölçekli nükleer hem de küçük modüler reaktörler arasında büyük bir fırsat var. Burada bizim 2050 için iddialı hedeflerimiz var. Petrol ve doğal gaz alanında işbirliğini konuştuk. Zaten bu ABD'den LNG tedarikiyle somut olarak ilerliyor. Onun dışında ABD şirketlerinin Diyarbakır'da başlayan konvansiyonel olmayan üretim yöntemiyle TP-OTC ile ortaklıklar. Keza petrol ve doğal gazdaki işbirliklerini, Türkiye dışında üçüncü ülkelerde işbirliğine dökebilmeyi. Libya, Orta Doğu ve farklı ülkeleri kendileriyle konuştuk."

Bayraktar, önemli bir alan olan kritik madenler konusunda da işbirliği imkanlarının olduğunu dile getirerek, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunacağız. O vesileyle belki birkaç anlaşmayı, belki nükleer alandaki işbirliği anlaşmasını orada imzalayabiliriz." dedi.

ABD'li muhataplarıyla altyapı projelerini de ele aldıklarını belirten Bayraktar, Türkiye'nin iletim hatlarıyla ilgili çok önemli hedeflerinin olduğunu söyledi.

Bakan Bayraktar, "Şu anda planladığımız ve 2035'e kadar yenilenebilir enerjiyi 4 katına çıkarma hedefi ancak altyapıya yapacağımız yatırımlarla olabilir. Bunlarda da ABD'li şirket ve finansal kuruluşlarla ortak çalışmalar yapabiliriz. Elbette ki bizim Suriye'nin elektrik ve enerji ihtiyacı için yaptıklarımız ve birlikte yapabileceklerimizi değerlendirme fırsatı bulduk." dedi.