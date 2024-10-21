Bakan Bayraktar: Gabar'dan günde 51 bin varile yakın petrol üretiyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Beşiktaş Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen ' Enerji Dönüşümü-Yenilenebilir Enerji 2035 Lansmanına katıldı. Bakan Bayraktar, "Geldiğimiz noktada Türkiye artık gidilemeyen bölgelerde, doğalgaz, petrol arayan ve üreten bir ülke haline geldi. Türkiye petrollerinin günlük petrol üretimi sadece 36 bin varildi. Bugün sadece Gabar'dan 51 bin varile yakın günde petrol üretiyoruz. Bu rakamı inşallah 100 bin varil sadece Gabar bölgesine taşıyacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen, 'Enerji Dönüşümü- Yenilebilir Enerji 2035 Lansmanı'na katıldı. Burada yatırımcılar ile buluşan Bakan Bayraktar "Türkiye 1 milyon varil petrol talebi olan bir ülke. Dolayısıyla daha gidecek çok yolumuz var. 2025 yılının ilk çeyreğinde, inşallah Mart'a kalmadan biz buradan 9,1 milyar metre küp günlük gaz üreteceğiz. Yani 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını artık kendi gazımız ile sağlayabilecek hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

'ENERJİDE TÜRKİYE SON 20 YILDA ADETA SESSİZ BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİ'

Bakan Bayraktar, "Türkiye cari açıktaki enerji ithalatı problemini azaltıp çözdüğü zaman çok daha güçlü bir ekonomi haline gelecek. GOP toplantılarına gidiyoruz. Bundan sonraki süreçte de ana gündem maddemiz Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi olacak. Artık ürünlerinizi, mallarınızı yurt dışına ilaç ederken mutlaka onun karbonla ilgili bir fiyat olması ve bir hikayesinin olması sizin karbon ayak izinizi mutlaka düşürmeniz gerekiyor. Bu hedeflere ulaşırken çok katmanlı bir politika seti uygulamaya gayret ediyoruz. Üç tane temel usul öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi reform süreçleri özellikle piyasayla ilgili ve uygulamalarla ilgili reform süreçleri bir diğeri çeşitlendirme, Türkiye'nin mutlaka kaynak çeşitliliğini sağlaması ve hangi alanda olursa olsun enerjinin her alanında her yakıt türünde farklı tedarik çeşitliliğine kavuşması gerekiyor. ve bir diğer unsur da konuşmamın başında ifade ettiğim gibi dijitalleşme bizim artık enerji sektörümüzün içerisine ayrılmaz bir şekilde girmeye başladık. Türkiye özellikle AK Parti iktidarlarında 2002 yılından itibaren piyasa rekorları anlamında çok önemli değişiklikler yaptı. Enerji de Türkiye son 20 yılda adata sessiz bir devrim gerçekleştirdi. Türkiye, 2002 yılında 30 bin Mega watt'tan bugün 114 bin Mega watt'a geldi. Tamamen özel sektörü oyuncu yaptık. Yüzde 20'lerde olan özel sektör oyuncuları payını bugün yüzde 80'lerin üzerine çıkarttık. Bu sayede Türkiye'ye en az 100 milyar dolar yatırım yapıldı sadece enerji sektörünün bu kısmına. Bu anlamda geçmiş çok büyük bir başarı hikayesidir" ifadelerini kullanıldı.

'DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR'

Türkiye'nin enerji alanında ilerlemelerinden bahseden Bakan Bayraktar, "Bugün özellikle elektrik piyasası Avrupa Birliği normlarında bir piyasaya kavuşmuş durumda. Önümüzde ısı kanunu, jeotermal kanunu, önümüzde mutlaka küçük modüler reaktörler ile alakalı bir kanuni düzenleme alt yapısı hedefimiz var. Daha rasyonel olduğu, maliyet hesaplamalı bir fiyatlandırmanın olduğu da önümüzdeki hedeflerde bizi bekliyor açıkçası. Akıllı şebekeler, akıllı sayaçlar, akıllı ölçüm bunlar bizim için çok önemli, bunlardan istifade etmemiz talep tarafını mutlaka işin içerisinde dijital teknolojiler ile katmamız gerekiyor. Siber güvenliği de ana çalışma konularımız haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda geçtiğimiz haftalarda önemli bir çalıştay düzenlendi ve biz bunu inşallah her yıl tekrar edeceğiz. Özellikle doğalgaz da çok önemli altyapı yatırımları gerçekleştirdik. 2016 yılından sonra özellikle. Türkiye bugün doğalgazın neredeyse yarısını, sıvılaştırılmış doğalgaz olarak alabilir hale geldi. Türkiye'nin arz güvenliğini sağlaması, dışa bağımlılığını azaltması ve iklim ile ilgili hedefleri için beş tane temel öncelikli alan belirledik. Bu alanlar elbette yenilebilir enerji, yerli kaynaklar, yerlileşme, doğalgaz ve petrol üretimi, nükleer, enerji verimliliği, hidrojen ve yeni teknolojiler olarak kısaca özetlenebilir. Türkiye 1 milyon varil petrol talebi olan bir ülke. Dolayısıyla daha gidecek çok yolumuz var" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN BÖLGE KAYNAKLARINI DAHA HIZLI BİR ŞEKİLDE EKONOMİYE KATMASI LAZIM'

Bakan Bayraktar, "2025 ayının ilk çeyreğinde, inşallah marta kalmadan biz buradan 9,1 milyar metre küp günlük gaz üreteceğiz. Yani 4 milyon hanenin doğal gazı ihtiyacını artık kendi gazımız ile sağlayabilecek hale geleceğiz. İnşallah bu Cuma Somali'de biz 13 Reis gemimizi karşılayacağız. Somali, Ohorson'da Türkiye artık petrol aramacılığına başlıyor sismik çalışmamalarımıza başlıyor olacağız. Burada sadece milli petrol şirketlerimize değil, özel sektörlere belli ülkelerde iş birliği kurmak suretiyle bu yapıyı biraz daha esnek ve güçlü ve dinamik hale getirmeye çalışacağız. 2024-2030 yıllarını kapsayan 'Enerji Verimliliği Planı'mızı açıklamıştık. Bu kapsamda biz Türkiye olarak, 20 milyar dolar kamu ve özel sektör önümüzdeki 7 yılda yatırım yapmayı planlıyoruz. Birincil enerjide talebi yüzde 16 geri getirmiş olacağız. Yenilebilir enerji hedefi ortaya koyuyoruz. Yani kesintili kaynak, güneş ve rüzgarla. Bütün bunları yapabilmemiz için bizim temiz baz yüküne ihtiyacımız var. Bütün bunları yaparken, sizin çok güçlü modern bir altyapıya sahip olmanız lazım. TEYAŞ, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, Eti maden ve Eyaş bu beş şirketimiz yaklaşık 2023 yılı ciroları 50 milyar dolar. Bu şirketleri, modern bir anlayış ile klasik kamu işletmeciliği mantığından mutlaka çıkarmamız gerekiyor. Biz bu şirketleri bölgesel oyuncular haline getirmek istiyoruz. Bütün bunların sonucunda inanıyoruz ki Türkiye bugün olduğu gibi, yarın bölgesinde çok daha güçlü bir çekim merkezi ve enerjide merkez ülke konumuna gelecek. 2024 yılı içerisinde, bu yıl içerisinde yüzer gesleri, onun hukuki alt yapısını tesis ettik. Önemli bir yetki aldık meclisimizden. Bugün bunun yansımasını görüyoruz. Artık Türkiye olarak, YEKA'larda günün şartlarına uygun bir şekilde kanunla değil bakanlık olarak bizler yapacağız. Elbette ki Türkiye'nin bölge kaynaklarını daha hızlı bir şekilde ekonomiye katması lazım. Bu süreç içerisinde dünyada belli krizleri yaşadığımız süreçleri sonucunda, bugün itibarıyla 2024 Eylül itibarıyla geldiğimiz nokta yüzde 59'luk bir kurulu güç. Türkiye yakıt anlamında dışa bağımlılığını düşürürken, aynı zamanda bu ekipmanı da kendimiz üretebildiğimiz kadar üretelim. Hem yerli sanayimize katkımız olsun hem istihdama katkımız olsun dolayısıyla bunu önceliklendiren politikalar izledik. YEK, bunlardan bir tanesi YEKA bunların en güçlüsü. 2014 yılında toplam sadece 27 imalatçı varken, 10 yıl süre içerisinde bu imalatçı sayısı yaklaşık 500'e çıktı. Acele kamulaştırma imkanı da ağlayabilirsek, hedeflediğimiz değişiklikler bunlar. Biz inanıyoruz ki 48 ayı, 2 yıl ve altına indireceğiz. Bu sayede bu yatırımlar çok hızlı bir şekilde hayata geçecek. Artık yatırımcılarımızın herhangi bahane olmadan, gerçekten yatırım yapacaklarsa bu kapasiteleri de devreye almış olacağız" dedi.

'75 BİN KİLOMETRELİK İLETİM ŞEBEKESİNE SAHİBİZ'

Türkiye'nin geleceği için önemli hedefler koyulduğunun altını çizen Bakan Bayraktar, "Bizim önümüzde, çok büyük hedefler koyduğumuz başka bir alan var. O da Türkiye'nin daha modern, yeşil şebekesine sahip olması. Biz bugün itibariyle dünyadaki en büyük şebekelerden bir tanesiyiz. 75 bin kilometrelik iletim şebekesine sahibiz. 800'e yakın trafo merkezimiz var ve Türkiye'nin bütün komşuları ile enterkoneksiyon kapasitesi var" şeklinde konuştu.