Bakan Bayraktar Erzincan'da Gençlerle Spor Yaptı

Bakan Bayraktar Erzincan'da Gençlerle Spor Yaptı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Dörtyol Meydanı'nda gençlerle basketbol ve masa tenisi maçı yaptı. Bayraktar, 3 yılda enerji destekleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Bayraktar: 3 yılda elektrik ve doğal gazda 1 trilyon lira destek verdik (3)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlerle basketbol ve masa tenisi maçı yaptı. Erzincan Dörtyol Meydanında kurulan sahada önce atış yapan Bakan Bayraktar, daha sonra gençlerle basketbol maçı yaptı. Bakan Bayraktar, Millet Bahçesi'ndeki salonda da masa tenisi oynadı.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN / Erzincan,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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