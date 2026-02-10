Bakan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Heyetini Kabul Etti

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) üst düzey yöneticileriyle enerji dönüşümü ve altyapı yatırımlarına yönelik iş birliği imkanlarını görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilir Altyapı Direktörü Harry Boyd Carpenter ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Görüşmeye ilişkin Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerjinin payının artırılması, iletim şebekelerinin güçlendirilmesi ve depolamalı projelere yönelik altyapı yatırımlarının finansmanı konusunda yürütebileceğimiz iş birliği imkanlarını ele aldık. Ülkemizin enerji arz güvenliğini güçlendirirken 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerimizle uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve yatırımcı öngörülebilirliğini artıran projeler için uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz yapıcı diyaloğu sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.