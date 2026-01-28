Haberler

Enerji Bakanı Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez ile Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ile yenilenebilir enerji hedefleri ve altyapı yatırımları hakkında görüştü.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Sayın Humberto Lopez ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde yenilenebilir enerji hedeflerimiz doğrultusunda iletim altyapısına yapacağımız yatırımlar ile bu yıl ev sahipliği yapacağımız COP31 çerçevesinde birlikte yürütebileceğimiz çalışmaları değerlendirdik. Enerji arz güvenliğimizi güçlendiren, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizle uyumlu projeler için uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttüğümüz yapıcı ve sonuç odaklı iş birliğini sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

