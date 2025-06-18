Bakan Bayraktar: Doğal Gazda Sıkıntı Yok, Destek Programına Devam

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Bakan Bayraktar: Doğal Gazda Sıkıntı Yok, Destek Programına Devam
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail-İran çatışmalarının akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarına etkileri üzerine açıklamalarda bulundu ve vatandaşlara yansımaması için destek programlarının süreceğini belirtti.

(TBMM) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail- İran arasındaki çatışmaların akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarına etkilerine ilişkin, "Biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde o destek programımıza devam edeceğiz. Doğal gaz tedarikimiz noktasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını ifade ettim. İran'dan önemli bir miktarda gaz alıyoruz. Ama bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade etmek istiyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, bir gazetecinin, "İsrail-İran arasındaki çatışmanın ardından petrol fiyatları zaten yükselmişti. Doğal gazı da etkileyecek demitşiniz. Bu vatandaşın cebine doğalgaza zam olarak yansıyabilir mi?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Biz doğal gazda son birkaç yıldır dünya piyasalarındaki fiyat değişikliklerini yansıtmamak adına çok önemli bir destek programını uyguluyoruz. Bunu uygulamaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla kabine sonrası, esas itibariyle makro ölçekte, hem dünyadaki etkilerini hem de olası Türkiye etkileri noktasında bir değerlendirme yapmıştım. Zaten bütün ülkeleri etkileyecek şekilde petrol fiyatları yukarı gidiyor. Petrolle beraber de ona paralel bir şekilde doğalgaz fiyatlarında da dünyada bir artış söz konusu olabilir.

Yaz sezonu olduğu için doğal gaz tüketiminin azaldığı bir süreçten geçiriyoruz. Umut ediyorum kısa bir süre içerisinde bu süreç durulur ve normalleşme söz konusu olabilir. Biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde o destek programımıza devam edeceğiz. Doğal gaz tedarikimiz noktasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını ifade ettim. İran'dan önemli bir miktarda gaz alıyoruz. Ama bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade etmek istiyoruz.

Akaryakıt fiyatlarında otomatik fiyatlandırma mekanizması var ülkemizde yani dünya fiyatlarına paralel bir şekilde fiyatların artması burada belli dönemlerde otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıyor. Burada iki değişken var. Bir tanesi petrol değişkeni veya ürün olarak mazot, benzin değişkeni. Burada yukarı yönlü veya aşağı yönlü bir hareketlilik olabilir. Bir de dövizde bir hareketlik olursa fiyatlandırmada bir değişiklik söz konusu olabilir. Dolayısıyla şu anda gördüğümüz ürün fiyatında bir artış yaşanıyor. Dolayısıyla bunun da fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek."

Kaynak: ANKA / Güncel
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