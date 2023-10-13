Bakan Bayraktar: Doğal gazda dışa bağımlılığımızı yüzde 30 oranında azaltmış olacağız

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nca Zonguldak'a alınacak bin 500 kişi kura çekim töreni düzenlendi. Site Kapalı Spor Salonu'ndaki törene; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TTK Genel Müdürü Muharrem Kira, protokolü, maden işçileri ile aileleri katıldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, son 20 yılda Türkiye'deki elektrik ve doğal gaz ihtiyacının 3 kat arttığını belirterek, "Yalnızca elektrikte her yıl ortalama yüzde 4,7'lik bir talep artışı yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak temel görevimiz, büyük ve güçlü Türkiye'nin artan bu enerji talebini karşılamak ve bu enerjiyi kesintisiz, kaliteli ve ucuz bir şekilde vatandaşlarımıza sunmaktır. Elbette bu hedefi gerçekleştirirken enerji ithalatını azaltmayı da hedefliyoruz. Bunun için en öncelikli konumuz, yerli kaynakların tüketimi karşılama oranını yükseltmek. Hepinizin malumu olduğu üzere, Karadeniz'de, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiğimiz yerli gazımızı üretmeye başladık. Geçtiğimiz nisan ayında karaya çıkardığımız gazı, BOTAŞ hattına bağladık. Şu an için sisteme verdiğimiz günlük 4 milyon metreküplük gazla yaklaşık 1,5 milyon hanenin günlük ihtiyacını karşılayabiliyoruz. İlk aşamada bu üretim günlük 10 milyon metreküpe, birkaç yılda ise 40 milyon metreküpe çıkacak. Böylece doğal gazda dışa bağımlılığımızı yaklaşık yüzde 30 oranında azaltmış olacağız. Bunun cari açığın azaltılması noktasında da büyük katkısı olacak" dedi.

'39 MİLYON TON KÖMÜR İTHAL ETTİK'

Bayraktar, 2022 yılında 39 milyon ton kömür ithal ettiklerini belirterek, "Bunun ekonomik karşılığı ise yaklaşık 10 milyar dolar. Bu açığı gidermenin yolu da yerli üretimden geçiyor. 2022 yılında kömür üretimimiz, 105 milyon tonu aştı ancak bu yeterli değil. Toplam kömür rezervimizin yaklaşık 21 milyar ton olduğunu hesap ediyoruz. Dolayısıyla bu kaynağın ekonomiye kazandırılması için daha fazla çaba göstermemiz, daha fazla üretim yapmamız gerekiyor. Türkiye 2022 yılında elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 35'ini kömür santrallerinden karşıladı. Aynı yıl küresel elektrik üretiminde kömürün payı yüzde 36, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 17 oldu. Bu oran, Almanya'da yüzde 33, Polonya'da yüzde 72, Çin'de ise yüzde 63 düzeyinde. Öyle söylendiği gibi dünya, kömürden vazgeçmiyor. Hatta kapalı olan kömür santrallerini de tekrar kullanıma açıyor. Hal böyleyken bizim kendi kaynağımızı toprak altında bırakmamızı istemek, enerjide dışa bağımlı olmamızı istemekle eş değerdir. Kim ne derse desin bu zenginliğimizi ekonomiye kazandırmaya, bu yolla ülkemizin büyümesine ve cari açığın azaltılmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'TAŞ KÖMÜRÜNÜN HER ZAMAN ÖNEMLİ BİR PAYI OLMUŞTUR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise önümüzdeki hafta Bartın'da 400, Karabük'te 100 işçinin Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde istihdam edileceğini belirterek, "Özellikle Zonguldak şehrimizle özdeşleşen taş kömürünün hikayesi, çok eski tarihlere dayanmakla birlikte ülkemizin ekonomik, endüstriyel ve toplumsal gelişiminde her zaman önemli bir payı olmuştur. Taş kömürü, aynı zamanda çeşitlendirilmiş enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı azaltma konusunda da oldukça önemli bir görevi ifa etmektedir. 1848 yılından beri ülkemizin kömür madenciliği sektörüne öncülük eden Türkiye Taşkömürü Kurumu da yaklaşık 9 bin personeliyle bu alın terine ev sahipliği yaparak enerji sektöründe kritik bir rol oynamaktadır" dedi.

'MADEN İŞÇİLERİMİZİN GÜVENLİĞİ VE REFAHI HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ'

Bakan Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğinin madencilik mesleği için ilk akla gelen alanlardan birisi olduğuna dikkat çekerek, "Bizim de öncelikle insani olarak, sonra da çalışma alanımız dolayısıyla en fazla önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Maden işçilerimizin güvenliği ve refahı, bizim için her şeyden daha önemlidir. Bu konuda bugüne kadar çok kıymetli uygulamaları hayata geçirdik. Madende çalışanlara asgari ücretin en az 2 kat olarak uygulanmasını sağladık. Yer altında çalışan maden işçilerinin emeklilik yaşını 50'ye düşürdük. Maden kazalarında hayatını kaybedenlerin SGK borçlarının silinmesini, hak sahiplerine koşulsuz ölüm aylığı bağlanmasını, yakınlarına kamuda istihdam hakkı sağladık. Yer altı madenlerinde personel takip sistemi, sığınma odaları ve oksijenli kurtarıcıların kullanılmasını zorunlu kıldık. Böyle hayati konularda gerekli tüm düzenlemeleri tereddütsüz hayata geçirerek madencilerimizin yanında olduğumuzu hep gösterdik" diye konuştu.

Öte yandan Bakan Alparslan Bayraktar, Armutçuk'taki maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın ailesini ziyaret etti.