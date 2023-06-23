Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi. Konteyner çarşısını ve K-8 Konteyner Kenti'ni ziyaret eden Bakan Bayraktar, depremzedelerle zaman geçirerek sorunlarını dinledi ve akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, depremzedeler ile bir araya geldi

ADIYAMAN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geldiği Adıyaman'da, depremzedelerle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman Valiliğinde yapmış olduğu toplantı ve açıklamalar sonrasında Yeni Mahallede bulunan konteyner çarşısını gezdi. Burada esnaflarla bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, esnafların sorun ile sıkıntılarını dinledi. Bakan Bayraktar, daha sonra yine Yeni Mahallede bulunan K-8 Konteyner Kenti ziyaret etti. Burqada depremzedelerle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, depremzedelerle zaman geçirerek onların taleplerini not aldırarak sorunlarını dinledi. Bakan Bayraktar, konteyner kentte yaptığı ziyaretler sonrası depremzedelerle akşam yemeğinde bir araya geldi.