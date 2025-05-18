Bakan Bayraktar'dan TTK Amasra Müessese Müdürlüğü Ziyareti

Bakan Bayraktar'dan TTK Amasra Müessese Müdürlüğü Ziyareti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde kömür madenciliğinde güvenli üretim ve çevreye duyarlı yaklaşım vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taş Kömürü (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bayraktar, "Kömür madenciliğinde güvenli üretimi esas alan bir kültür oluşturmak, çevreye duyarlı bir yaklaşımla hareket etmek ve verimliliği artırmak en temel önceliğimiz. Her zaman dediğimiz gibi önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taş Kömürü (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Ardından madenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Kömür madenciliğinde güvenli üretimi esas alan bir kültür oluşturmak, çevreye duyarlı bir yaklaşımla hareket etmek ve verimliliği artırmak en temel önceliğimiz. Her zaman dediğimiz gibi önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik."

Kaynak: ANKA / Güncel
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