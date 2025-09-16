Bakan Bayraktar: Adıyaman Enerji İhtiyaçları İçin Çalışmalar Sürüyor

Haber: Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman'da katıldığı programda kentin enerji ve altyapı eksikliğini gideceklerini ifade ederek, "Elektrik ve doğalgaz hizmetleriyle ilgili talepler var. Doğalgazın ulaşmadığı yerlere arzı sağlamak, elektrik altyapısını özellikle kırsalda güçlendirmek, tarımsal sulamada yaşanan sorunları çözmek için teknik ekiplerimiz burada. Bunları yakından değerlendiriyoruz ve en hızlı şekilde iyileştirmeleri yapacağız" dedi.

AK Parti Genel Merkez'in yürüttüğü "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman'da partililerle bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı binasında yapılan programda konuşan Bayraktar, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bayraktar, "Bu buluşmalarla iki önemli hedefimiz var. Birincisi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz büyük ilerlemeler kaydetti. AK Parti'nin başarısı milletin yanında olması, sahada bulunması ve vatandaşın beklentilerini birebir dinlemesinden kaynaklanıyor. Biz de bugün sizleri dinlemek, sorunlarınızı görmek ve hızlı çözümler üretmek için buradayız. İkincisi ise, Cumhurbaşkanımızın 2023 yılında ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizle paylaşmak. Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor, nasıl bir hedefimiz var, bunu her ilde, her ilçede anlatmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Adıyaman bizim için enerji şehri"

Bayraktar, Adıyaman'ın Türkiye'nin enerji üretiminde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Adıyaman, Türkiye'nin en büyük petrol üreten sahalarından Karakuş sahasına yıllarca ev sahipliği yaptı. Halen günlük 8-9 bin varil üretim yapılan önemli bir merkezdir. Türkiye Petrolleri'nin bölge müdürlüğü burada bulunuyor ve yaklaşık 2 bin 300 çalışanıyla Adıyaman bizim için bir enerji şehridir" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından devlet ve millet el ele verdi. Ben son iki buçuk yıl içinde Adıyaman'a birçok kez geldim. Her gelişimde şehrin daha ileri gittiğini, daha toparlandığını gördüm. Bu sefer özellikle çok ciddi bir toparlanma gözlemledim. Hiçbir ülke bu büyüklükte bir felaketten bu kadar kısa sürede ayağa kalkamazdı."

Adıyaman'ın enerji ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elektrik ve doğalgaz hizmetleriyle ilgili talepler var. Doğalgazın ulaşmadığı yerlere arzı sağlamak, elektrik altyapısını özellikle kırsalda güçlendirmek, tarımsal sulamada yaşanan sorunları çözmek için teknik ekiplerimiz burada. Bunları yakından değerlendiriyoruz ve en hızlı şekilde iyileştirmeleri yapacağız. Amacımız hem enerji yatırımlarını artırmak hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak. Adıyaman bizim için hem stratejik bir enerji şehri hem de direnciyle, kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı vizyonuna güç katan bir şehirdir. Biz de bu vizyon çerçevesinde hem hizmetlerimizi artıracağız hem de bu toprakların manevi ve ekonomik değerlerine sahip çıkarak geleceğe daha güçlü bir Türkiye bırakacağız."