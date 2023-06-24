Bakan Bayraktar: 2024 yılı petrolde rekorlar yılı olacak

ŞIRNAK'ta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, 2023 yılında Türkiye Petrolleri inşallah bu sene bitmeden, yüzüncü yılın içerisinde tarihin en büyük üretim rakamına geçmiş olacak ve bir rekor kırmış olacak. Yani rekorlar yılı olacak. 2024 yılında yine Türkiye Petrolleri açısından fevkalade önemli. 70'inci yılında Türkiye Petrolleri inşallah bu üretim rekorlarının daha da yukarı taşıyacak ve 200 bin varil günlük üretime ulaşacak. Bu Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılanması anlamına geliyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Bayraktar, merkeze bağlı Akçay köyündeki Şehit Astsubay Esma Çevik-1 petrol sahasında incelemelerde bulunup bilgi aldı. Ziyarete Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Vali Osman Bilgin eşlik etti. Petrol kuyularındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye petrol sektörü için önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Cumhurbaşkanımız beni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirdi. Hakikaten çok önemli bir sorumluluk. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde, hükümetimizin temel öncelik alanlarından birisi olan, öncelikle depremzede kardeşlerimizin, depremle mücadele eden, depreme uğrayan illerimizin tekrar inşası ihyası ve tekrar ayağa kalkması anlamında dün malumunuz Hatay ve Adıyaman'da ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bugün de burada Türkiye'nin yüzyılında enerjinin de yüzyılına, stratejisine uygun şekilde bizim için Türkiye enerji sektörü için, Türkiye petrol sektörü için çok önemli olan bir ziyareti gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, daha sonra çalışmaları süren Yamaçaltı sondaj kuyusunda, helikopterle havadan incelemelerde bulundu.