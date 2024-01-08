Bakan Bayraktar: '2'nci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı uygulamaya başlıyoruz
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Türkiye'nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan 2'nci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı uygulamaya başlıyoruz. 2030 yılına kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacak ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacağız' dedi.
Bakan Bayraktar, 'Türkiye'nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı' lansmanında konuştu -DETAY
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel