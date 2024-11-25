Bakan Bak: Türkiye ve Arnavutluk İşbirliğini Geliştirecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk ve Türkiye'deki gençlerin fiziki, ruhsal ve sosyal gelişimlerini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bakan Bak, JW Marriott Otel'de yapılan Arnavutluk Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

Arnavutluk'un Milli Günü dolayısıyla Arnavutluk halkını en samimi duygularla kutladığını belirten Bakan Bak, "Stratejik ortak olan Türkiye ve Arnavutluk ortak tarih ve kültüre dayalı sağlam bağlarla birbirine bağlı, 100 yılı aşkın diplomatik ilişkilere sahip iki ülkedir. Arnavutluk ve Arnavutluk halkının Türklerin kalbinde her zaman müstesna bir yeri vardır. Türkiye ve Arnavutluk, aynı zamanda zor zamanlarında birbirinin yanında duran iki dost ülkedir." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl yaşadığı deprem sonrasında Arnavutluk'un milli yas ilan etmesi, arama-kurtarma ekiplerini göndermesinin dostluk ve dayanışmayı bir kez daha teyit ettiğini dile getiren Bak, şöyle devam etti:

"NATO müttefikliği çerçevesinde de hızla gelişen iş birliğimiz, 2021 yılında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) mekanizmasının da tesis edilmesiyle taçlandırılmıştır. Münasebetlerimiz son dönemde karşılıklı üst düzeyli ziyaretlerle de pekiştirilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 10 Ekim'de Tiran'a yaptıkları ziyaret kapsamında düzenlenen YDİK 2. toplantısı ilişkilerimizi daha da ilerletmemize önemli bir zemin hazırlamıştır. Ziyaret kapsamında tarım, eğitim ve iletişim konularında akdedilen üç belge bu alanlardaki iş birliğimizi güçlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Edi Rama tarafından YDİK marjında imzalanan ortak bildiri, Arnavutluk ile 2021 yılında tesis ettiğimiz stratejik ortaklığın derinleştirilmesini sağlayacaktır."

Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği Namazgah Camisi'nin açılışının iki ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini de hatırlatan Bakan Bak, "Balkanların en büyük camisi olan Namazgah Camisi'nin açılışının Balkanlardaki Müslüman toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Köklü tarih, dostluk ve beşeri bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk'taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dost Arnavutluk'un ticaret, yatırım, askeri, eğitim ve kültür alanları olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler kaydetmesinden mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

"İkili ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı arzu ediyoruz"

Arnavutluk ile ticari ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirten Bak, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda ikili ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı arzu ediyor, bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk Ekonomi, Kültür ve Yenilikçilik Bakanı Blendi Gonxhja ile eşbaşkanlığımızda gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon toplantısıyla birlikte bu alanda iş birliğimizin daha da ivme kazanacağına eminim. Bölgesel girişim ve platformlarda da aktif iş birliği yürüttüğümüz Arnavutluk, bölgenin güvenliğine ve istikrarına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Arnavutluk'un refah ve istikrarını tıpkı kendi refah ve istikrarımız gibi görüyoruz."

Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kurumlarla dost ve müttefik Arnavutluk'u desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bak, "İki ülke arasındaki gençlik ve spor çalışmalarını ilerleterek, Arnavutluk ve Türkiye'deki gençlerin fiziki, ruhsal ve sosyal gelişimlerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu yolda attığımız her adımın tüm gençlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm Arnavut halkını bir kez daha canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Resepsiyona Türkiye ve Arnavutluk devlet erkanından çok sayıda davetli katıldı.