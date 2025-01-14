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Bakan Bak: Türkiye, Spor ve Ekonomi Alanında Bölgesel Liderdir

Bakan Bak: Türkiye, Spor ve Ekonomi Alanında Bölgesel Liderdir
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor başarısının yanı sıra ekonomik performansıyla da bölgesinde ve dünyada lider bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye-Slovenya İş Forumu'nda 2024 yılı için 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin altını çizdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin yalnızca ekonomi ve ticaret alanında değil spordaki performansıyla da bölgesinde ve dünyada lider bir ülke olduğunu söyledi.

Bakan Bak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Slovenya Ticaret Odası tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen Türkiye-Slovenya İş Forumu'na katıldı.

Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı sırasındaki müzakere ve tartışmaların başarılı geçtiğini belirten Bak, "Bu KEK toplantısı sayesinde amaçladığımız hedeflere ulaşmak için başarılı bir şekilde güçlü bir yol haritası çizebildiğimizi söylemekten mutluluk duyuyorum. Ayrıca bu iş forumunun KEK toplantısının çıktılarını ekonomik faydaların gerçekleştirilmesinde bir adım öteye taşıyacağını düşünüyorum." dedi.

Bak, 2020 yılında 2 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te 3,1 milyar dolara yükseldiği bilgisini vererek, "KEK mekanizması kapsamında çizdiğimiz yol haritasını takip ederek bu rakamın ülkelerimiz arasındaki gerçek potansiyeli yansıtacak şekilde daha da geliştirilebileceğine inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımızdan eminim. Türk müteahhitlik firmalarının Slovenya'da bugüne kadar toplam değeri yaklaşık 1 milyar doları olan dört proje üstlendiğini görmekten de memnuniyet duyuyorum. Bu alandaki mevcut işbirliği düzeyinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini görmeyi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Slovenya'yı 2011'den bu yana stratejik ortak olarak gördüğünü dile getiren Bak, "Türkiye sadece ekonomi ve ticaret alanlarında değil spordaki performansıyla da bölgesinde ve dünyada lider bir ülke konumundadır. 2024 yılında Türk sporcu ve kadın sporcuların çeşitli sportif faaliyetlerde dünyada kazandığı toplam madalya sayısı 7500'dür. KEK mekanizmasının eş başkanı olarak hükümetimizin planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tüm araçlarıyla iş çevrelerine tam destek sağlayacağı konusunda sizleri temin etmek isterim. Sosyal güvenlik, eğitim ve savunma sanayi gibi belli başlı alanlarda oluşturulacak yeni işbirlikleri, mevcut ekonomik ortaklığımızı çeşitlendirmemize yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Güncel
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