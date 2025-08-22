Bakan Bak: Türkiye'de spor tesisleri devrimi yaşanıyor

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Türkiye'de spor tesisleri devrimi yaşanıyor. Her ilde, her ilçede yüzme havuzları ve spor tesisleri yapılıyor. Sadece Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi ile 12 milyon insanımıza yüzme öğrettik. Devletin gücünü, spor tesislerine yaptığı yatırımları görüyorsunuz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Buluşmaları kapsamında Aydın'a geldi. Bakan Bak, ilk olarak Aydın Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Bak'ı Aydın Valisi Yakup Canbolat ile birlikte AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı karşıladı. 'Valilik Anı Defteri'ni imzalayan Bakan Bak, daha sonra AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Bak, konuşmasında, Aydın'daki heyecana dikkati çekerek, "Geçen haftaki katılımlar ile Aydın'da coşkuyla yolumuza devam ediyoruz. AK Parti belediyeciliği tüm Türkiye'de eser siyaseti ile beraber devam etmekte. Burada yeni katılımlarla, Özlem Çerçioğlu'nun katılımıyla Büyükşehir Belediyesi, Söke, Yenipazar ve Sultanhisar belediyeleri olmak üzere Köşk, Karpuzlu, İncirliova ve Buharkent belediyeleri ile bir bütün olduk. Yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz. Bütün teşkilatlarımız sahada. Güçlü Türkiye mottosu ile teşkilat başkanlarımızın yoğun çalışması var. Bugün milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz esnafı, Sivil Toplum kuruluşlarını, evleri, muhtarları ziyaret edecekler. Merkezde inşaatı tamamlanan yurtları ziyaret edeceğiz. AK Parti sahada. Cumhurbaşkanımız, Meclis tatil olduktan sonra milletvekillerine talimat verdi. Herkes sahada olacak. İnanıyoruz Aydın'daki bu coşku çok daha güzel sonuçlarla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Aydın'da yapılan yatırımlardan söz eden Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Aydın'a güçlü yatırımlar yaptık. Vekillerimiz halkımızın, muhtarlarımızın taleplerini ilettiler. Bizler de bunları gerçekleştirmek için yola koyulduk. Eserler ortada. Daha önceki bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun emekleri var. Aydın bir tarım, turizm kentiyken yapılan tesislerle beraber aynı zamanda bir spor kenti olmak için hızla ilerliyor. Yüksek bir potansiyel ve gençlerin ilgisi var. Bugün hep beraber yarı olimpik havuzlar, gençlik merkezleri, sahalar, salonlar başta olmak üzere 24 eseri açacağız. İçinde 2 bin kapasiteli öğrenci yurdumuz var. Yenisinin yapımına Söke'de başladık. Bakanlık olarak üniversiteyi kazanan gençlerimizin barınma sürecini yönetiyoruz. Yaklaşık 1 milyon kapasitemizle beraber gençlere barınma hizmeti veriyoruz. Kahvaltı, akşam yemeği ücretsiz. Gençlerimize 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyoruz. Onlara burs veriyoruz. 600 bin gencimize burs, 900 bin gencimize kredi veriyoruz. Üniversitelerde spor tesislerimiz ile gençlerimizin hizmetindeyiz."

Bakan Bak, bu yaz yaklaşık 200 bin genci gençlik kamplarında misafir ettiklerini ifade ederek, "18-29 yaş arası, yaklaşık 200 bin gencin 5 gün otel parası vermeden ücretsiz farklı illerde konaklamasını sağlıyoruz. Bu kültürler arası etkileşim açısından önemli. Türkiye'de spor tesisleri devrimi yaşanıyor. Her ilde, her ilçede yüzme havuzları ve spor tesisleri yapılıyor. Sadece Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi ile 12 milyon insanımıza yüzme öğrettik. Devletin gücünü, spor tesislerine yaptığı yatırımları görüyorsunuz. Şansımız şu, Cumhurbaşkanımız eski bir futbolcu, spor yöneticiliği yapmış biri. Bakanlık olarak en önemli görevimiz bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Gençlerimizi dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporu etkin bir araç olarak kullanıyoruz. Amatör spor kulüpleri ve okul spor kulüpleri vasıtasıyla çocuklarımızı spora yönlendiriyoruz. Spor iyileştirir, birleştirir" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ AŞILIYORUZ'

Terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan da söz eden Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızın terörsüz Türkiye projesi ile ülkemizi dolaşıyoruz. Ülkemizin bu beladan kurtulması için tüm teşkilatlarımızla beraber çalışıyoruz. Sadece teröre harcanan para 2 trilyon dolar. Bununla neler yapılır? Bizim artık birlik, beraberlik, büyüyen güçlü Türkiye'ye ilerlememiz gerekir. Güçlüyüz, bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Yukarıda Ukrayna Rusya savaşı, aşağıda İsrail Gazze İran savaşlarına bakıldığında zor bir bölgedeyiz, güçlü olmak zorundayız. Savunma sanayide yerlilik oranı yüzde 20 iken, yüzde 85 oranında yerliliğe ulaştık. SİHA'ları, İHA'ları ile füzeleri ile beraber güçlü savunma sanayi geliyor. Gençlerimize milli teknoloji hamlesini aşılıyoruz. Kendi uçağımızı üretmeliyiz. Yapay zeka kullanan gençler yetiştirmeliyiz. Biz Bakanlık olarak bu yıl 110 bin genci Çanakkale'ye götürüyoruz. 70 bin kişiyi götürmüştük. Çanakkale, Dumlupınar ve Malazgirt ruhunu görsünler istedik. Milli, manevi değerleri yüksek olan gençlere yatırım yapıyoruz. Aydın'da birlik beraberlik güç var, heyecan var, coşku var, AK Parti var. 'Durmak yok, yola devam' diyoruz" dedi.

Türkiye'nin uluslararası arenada etkin bir ülke olduğunu da vurgulayan Bakan Bak, "Ortaya koyduğumuz tablo belli. Dünyadaki sorunlara el atan, çözümü için çaba harcayan lider Recep Tayyip Erdoğan. Bu coğrafyada güçlü liderliği gösteren Erdoğan. Bu gücü milletimizden alıyoruz. Aydın'a hizmet eden vekillere, teşkilatımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizi, vatanımızı Aydın'ı seviyoruz. Dünya sana düşman olsa da Aydın senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.