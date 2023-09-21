Bakan Bak: Türkiye, Avrupa'nın en genç spor ve tesis altyapısına sahip

Başakşehir Belediyesi tarafından 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında ilçedeki liseler arasında başlatılan ve geçen yıl 39 ilçeden 155 bin gencin katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul Gençlik Oyunları, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında İstanbul'da gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliği, Başakşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen gençlik ve organizasyonunda binlerce genç, yarışmanın heyecanını ve paylaşmanın coşkusunu hep birlikte yaşayacak. İstanbul gençliği, müzik ve tiyatro ile drone ve espor yarışmalarının yanı sıra paintball ve balon futbolu gibi birbirinden rekabetçi turnuvalarda mücadele edecek. Bu yıl şiir yazma, şiir okuma, dijital fotoğraf, bilgi ile öykü ve hikaye yazma yarışmalarının da yapılacağı İstanbul Gençlik Oyunları'na, geçen yıl kırılan katılım rekorunun üzerinde, 155 binden fazla öğrencinin katılması bekleniyor.

Gençlik Oyunların tanıtımı ise 21 Eylül'de yapıldı. Tanıtıma; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu katıldı.

"BAKANLIK OLARAK GENÇLERİMİZİN EMRİNDEYİZ"

Bakan Bak, "6 yıldır yapılanları hep beraber izledik, dinledik. Başlangıcından bugüne kadar gelişerek, büyüyerek, enerjisiyle gençlerimize katkı sağlayan bu projenin destekçisi olarak ileride de güçlü olmasını arzu ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz gençlerimizin emrindeyiz. Her projelere destek veriyoruz. Türkiye genç nüfusa sahip, güçlü bir ülkedir. Bunu hepimiz görüyoruz. Gençler olarak ve spor olarak çok şanslıyız. Çünkü gençleri ve sporu çok iyi bilen bir cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Kendisi sporun içerisinden gelen birisidir. Sporun ve gençlerin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen birisi" açıklamasını yaptı.

"OKULLARDA SPORUN GELİŞMESİ İÇİN ÇOK CİDDİ PROJE HAZIRLADIK"

Bakan Bak sözlerine şunları ekledi:

"Spor zaten bir yaşam tarzıdır. Ben de sporun içerisinden gelen birisiyim. Yıllarca spor yaptım. Spor kulüplerine yöneticilik yaptım. Onlarca, yüzlerce, binlerce gence dokunduk. Onların hayatlarına dokunduk. Hayatlarını değişmesine vesile olduk. Burs vererek spor sayesinde burs kazanarak vs. Burada bir enerji var, bir sinerji var. 155 bin genç, geçen yıl katılmış. Bu yılki hedef ise 200 bin. İstanbul için bizim özel bir projemiz de söz konusu olacak. Özellikle okullardaki sporun gelişmesi ve sporun tavana yayılması için çok ciddi bir proje hazırlandı. Bu proje, valiliğimiz tarafından tanıtılıyor ve müdürlerimizle paylaşılıyor."

VALİ GÜL: OKUL MÜDÜRLERİMİZLE TOPLANTI YAPTIK

İstanbul Valisi Davut Gül ise programda yaptığı konuşmada, "Biraz önce, İstanbul'daki pek çok ilçedeki okul müdürlerimizle toplantıdaydık. Bu bir anlamda bu projeye altyapı olacak, güçlendirecek, sizin himayelerinizde başlatılan projeyi sunduk. 'Okullarda bu işi nasıl daha güçlendiririz, katılımı nasıl arttırabilir, sporu tabana nasıl yayabiliriz' konularını konuştuk. İnşallah sporun içerisinden gelen bir bakan olarak sizin önderliğinizde bize öncülük ederek hem Başakşehir'de hem İstanbul genelinde bugünümüz dünden daha güzel olacak. İnşallah yarınımızda bugünden daha güzel olacak."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GENÇLİK ORGANİZASYONLARINDAN BİRİSİ"

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, "Bugün lansmanını yapacağımız İstanbul Gençlik Oyunları programımız yine 39 ilçemizde gerçekleşecek. Geçen yıl, otuz dokuz ilçemizde 155 bin gencimizle 8 ay boyunca yapmış olduğumuz Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonlarından birisiydi. Bu yıl yine hedefi 200 bin olarak tamamlamaya çalışacağız. Geçen sene dolu dolu bir heyecan yaşadık. Yaklaşık 26 branşta gençlerimiz yarıştılar. Müthiş bir mücadele, rekabet vardı. Birliktelik, heyecan vardı. Bu yıl da inşallah mevcut olan branş sayımızı 34'e çıkararak kültürden sanata, spordan, sosyal sorumluluğa ve teknolojiye 36 branşla ve yeni eklenmiş olan birçok sosyal faaliyetle dolu dolu bir yıl geçireceğiz.