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Bakan Bak'tan Yangın Faciasında Hayatını Kaybeden Kayakçı ve Babası İçin Taziye Mesajı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uludağ'daki otel yangınında yaşamını yitiren milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta için başsağlığı mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uludağ'da otelde çıkan yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya Usta için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, yayımladığı başsağlığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Uludağ'da otelde çıkan yangında milli sporcumuz Berkin Usta ile babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı babası Yahya Usta'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan merhum sporcumuzun annesi Fikriye Usta'ya da acil şifa temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Güncel
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