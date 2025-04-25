Bakan Bak'tan Trabzonspor U19'a Kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u yenerek finale yükselen Trabzonspor U19 takımını tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'u kutladı.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yayınladığı kutlama mesajında, "İlkleri başarmaya devam ediyoruz, finaldeyiz!. UEFA Youth League'de Salzburg'u eleyerek tarihimizde ilk kez finale çıkan Trabzonspor U19 takımımızı canı gönülden kutluyorum. Kupaya son 1!" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Güncel