Bakan Bak'tan FOMGET'e Şampiyonluk Tebriği

Bakan Bak'tan FOMGET'e Şampiyonluk Tebriği
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 sezonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Spor Kulübü'nü kutluyorum. Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirveyle taçlandıran başkent ekibinin futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Güncel
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