Bakan Bak'tan Bursa Büyükşehir Belediyespor'a Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Finali'nin galibi Bursa Büyükşehir Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, tebrik mesajında "Ankara'nın ev sahipliğinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonunun final maçında rakibi Armada Praxis Yalıkavakspor'u mağlup ederek kupanın sahibi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yürekten kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi tebrik ediyorum. Armada Praxis Yalıkavakspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.