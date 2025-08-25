Bakan Bak'tan Aysel Önder'e Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kendisine ait kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu, 54,80'lik dereceyle geliştiren özel sporcu Aysel Önder'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Özel sporcumuz Aysel Önder'in, İzmir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında kendisine ait kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu geliştirmesi bizleri çok sevindirdi. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 54.96 saniyeyle kırdığı dünya rekorunu, İzmir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında 54.80 saniyeye indiren Aysel Önder'i tebrik ediyorum. IPC genel sıralamada liderliğe yükselen milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, özel sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.