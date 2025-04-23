İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan yorum
11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonuna katıldı: MHP ile tokalaştılar

DEM Parti 11 yıl sonra katıldı! İşte resepsiyona damga vuran an

Bakan Bak: Öğrenci Yurtlarında Sorun Yok

Bakan Bak: Öğrenci Yurtlarında Sorun Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki depremlerin ardından öğrenci yurtlarının durumunu değerlendirerek, yurtlarda herhangi bir sorun olmadığını ve öğrencilerin iyi durumda olduğunu açıkladı. Bakan, ailelerin müsterih olmalarını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki depremlerin ardından öğrenci yurtlarında herhangi bir sorun olmadığını, kontrollerini yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin durumları gayet iyi, aileleri müsterih olsunlar." dedi.

Bak, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla yaptıkları değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbullulara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bak, kendisinin de depremi İstanbul'daki bir programdayken yaşadığını söyledi.

Bakan Bak, "Öğrencilerimizin yurtlarında herhangi bir sorun yok, kontrollerini yaptık. Öğrencilerimizin durumları gayet iyi, aileleri müsterih olsunlar." ifadesini kullandı.

Yurtlara gittiğini kaydeden Bak, "Bütün spor tesislerimiz açık, salonlarımız ve açık sahaların hepsi açık, vatandaşlarımızın hizmetinde." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.