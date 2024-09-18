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Bakan Bak, Kayseri'de Esnaf ve Spor Okulu Ziyareti Gerçekleştirdi

Bakan Bak, Kayseri'de Esnaf ve Spor Okulu Ziyareti Gerçekleştirdi
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Bakan Bak, Erva Spor Okulları öğrencileriyle de bir araya gelerek sporun önemine dikkat çekti.

VALİLİK, BELEDİYE VE ESNAF ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin açılışının ardından Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Yeraltı Çarşısına geçen Bakan Bak ve beraberindekiler, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Bak, TBMM Milli Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurulan stantta vatandaşlara aşure ikram etti. Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Bak, Talas ilçesinde Erva Spor Okulları öğrencileri ile bir araya geldi.

'HER ŞEY GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN'

Erva Spor Okulları'nın kentte önemli olduğunu söyleyen Bak, "Sporun toplum üzerinde iyileştirici ve birleştirici gücü var. Buradaki tablo şunu gösteriyor; bu gençler ülkesini, bayrağını, milletini seviyor. Bu gençler bu ülkenin geleceği. Biz de bakanlık olarak sizlerin emrindeyiz. Gerçekten güzel bir proje. Şu ana kadar 10 bin 500 tane öğrencimiz Kayseri'deki bu spor okullarından faydalanıyor. 41 tane spor kulübü var. 41 kere maşallah diyelim. Kayseri spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Ailelere sesleniyorum. Lütfen çocuklarınızı spor yapmaya getirin. Bağımlılıkla mücadelede sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz. Çok şanslıyız. Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Her tarafta spor tesisleri, salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri var. Bunlar sizin için. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ülkemizi ve sizleri seviyoruz. Her şey güçlü Türkiye ve bu millet için. Sizler bizim geleceğimizsiniz. İyi ki varsınız" dedi.

Samed Aydın SUN- Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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