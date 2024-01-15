Bakan Bak, Jehezkel'in serbest bırakılmasına tepki gösterdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in, Trabzonspor maçında yaptığı hareket nedeniyle savcılıkta sorgulanıp serbest bırakılması sonrası ülkesine dönmesine ilişkin "Merhamet coğrafyasında zulmün sancaktarlığını yapmanın mutlaka bir karşılığı olur." paylaşımında bulundu.

Bakan Bak, X hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Jehezkel'in Türkiye'den ayrıldığına dair paylaşımını alıntılayarak, "Merhamet coğrafyasında zulmün sancaktarlığını yapmanın mutlaka bir karşılığı olur." ifadesini kullandı.

Sagiv Jehezkel hakkında dün oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. 28 yaşındaki İsrailli futbolcu, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği ise Jehezkel ve RAMS Başakşehir'de oynayan vatandaşı Eden Karzev'i, "ideolojik propaganda" yaptıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmişti.