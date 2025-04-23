İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

Bakan Bak: İstanbul'daki Yurtlarda Deprem Sorunu Yok

Bakan Bak: İstanbul'daki Yurtlarda Deprem Sorunu Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki bakanlık yurtlarında depremler nedeniyle herhangi bir sorun olmadığını açıkladı. Öğrencilerle bir araya gelen Bak, ailelerin müsterih olmasını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, depremler nedeniyle İstanbul'daki bakanlık yurtlarında herhangi bir problem bulunmadığını bildirdi.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır." dedi.

Atatürk Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilerle bir araya geldiğini aktaran bakan Bak, paylaşımında "Şimdi Çemberlitaş'tayım. Tüm çalışma arkadaşlarım yurtlarımızda öğrencilerimizin yanında, ailelerimiz müsterih olsun. Tekrar geçmiş olsun. Allah, bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.