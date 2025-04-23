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Bakan Bak: İstanbul'daki Öğrenci Yurtlarında Sorun Yok

Bakan Bak: İstanbul'daki Öğrenci Yurtlarında Sorun Yok
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki depremler sonrası öğrenci yurtlarının durumunu değerlendirerek, yurtlarda herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.

(ANKARA) – Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "İstanbul'daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakan Osman Aşkın Bak, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından İstanbul'da bulunan öğrenci yurtlarının durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bak, "İstanbul'daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır. Az önce Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'muzdaki kardeşlerimle birlikteydim, şimdi Çemberlitaş'tayım. Tüm çalışma arkadaşlarım yurtlarımızda öğrencilerimizin yanında, ailelerimiz müsterih olsun. Tekrar geçmiş olsun. Allah, bir daha yaşatmasın" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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