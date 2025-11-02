Haberler

Bakan Bak: Güçlü Diaspora ile Birlikte Hareket Etmeliyiz

Bakan Bak: Güçlü Diaspora ile Birlikte Hareket Etmeliyiz
Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Londra'da düzenlenen bir buluşmada güçlü bir diaspora oluşturmanın önemine vurgu yaptı. 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmalar ve yurt dışında yaşayan Türklerin bir araya gelerek güç birliği oluşturması gerektiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt dışında güçlü diasporanın önemli olduğunu ve buna birlikte hareket ederek ulaşılabileceğini söyledi.

Bakan Bak, İngiltere'nin başkenti Londra'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmaya Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eski milli kaleci Rüştü Reçber de katıldı.

Burada yaptığı konuşmada güçlü bir diaspora olmanın önemine değinen Bakan Bak, "Seçimlerde, belediye seçimlerinde, parlamentoda yer kazanmak lazım. Bunların hepsi güçlerimizi birleştirerek olur. Birlikte hareket edersek, birbirimize destek olursak çok daha büyük güç elde ederiz." dedi.

6 Şubat depremlerinin Türkiye'yi çok etkilediğini belirten Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla 350 bin konutun anahtarını teslim ettik. Aralık ayında bu rakam 450 bine ulaşacak. Yaklaşık 100 milyar dolarlık harcamayı şu ana kadar yaptık. Bütün etkileriyle birlikte 150 milyar doları bulacak bir yatırım. Her ülke böyle bir şeyin altından kalkamaz. Biz de Bakanlık olarak orada 6 tane öğrenci yurdu yaptık. Gençlerimizin daha çok sosyalleşmesi için, bu travmayı atlatması için sahalar, tesisler yaptık." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma İngiltere genelindeki gösterilerle de büyük tepki gösterildiğini kaydeden Bak, "İngiltere'nin Filistin'i tanıması çok çok önemli. Bu süreç içinde özellikle bizim vatandaşlarımızın, diasporamızın güçlü olması lazım." dedi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da "Biz büyük bir aileyiz. Hem Türkiye'de yaşayan 80 milyonu aşkın vatandaşımız hem yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın diasporamız yekvücut aslında, aynı ideal doğrultusunda ilerliyoruz. Burada da vatandaşlarımızın desteğiyle hem ülkemizi çok daha iyi temsil ediyoruz hem de bu ilişkilerimizi iki ülkenin yararına olacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Güncel
